Новое правило для пешеходов могут внедрить в Казахстане

Транспорт
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Аменова Дана
Корреспондент

О предлагаемых изменениях в правилах для пешеходов рассказали в МВД, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, проект приказа министра внутренних дел Ержана Саденова опубликован на портале Открытые НПА. Возможно, совсем скоро пешеходов обяжут уступать дорогу автомобилистам, не успевшим совершить маневр, даже проходя на зеленый свет светофора. В ведомстве считают, что такие меры помогут значительно уменьшить количество несчастных случаев на автодорогах.

«Данная норма рассчитана на обеспечение безопасности пешеходов. В настоящее время пешеходы зачастую игнорируют аспекты собственной безопасности и выходят на проезжую часть по разрешающему сигналу светофора, не убедившись, что транспортные средства завершили ранее начатый маневр или имеют возможность остановиться перед пешеходным переходом», – проинформировали в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что результаты общественного обсуждения проекта приказа «О внесении изменений и дополнений в приказ от 30 июня 2023 года № 534 «Об утверждении правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам», планируют рассмотреть при принятии нововведений. 

#МВД #транспорт #ПДД #дорога #правила #пешеходы

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