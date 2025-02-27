МВД напомнило об ответственности за повреждение видеокамер в колониях

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Если осужденный портит камеры, ему грозит до 7 лет лишения свободы

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С лета 2024 года в Казахстане действует закон, которым предусмотрена уголовная ответственность за умышленное повреждение или уничтожение камер видеонаблюдения в тюрьмах, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

«Если осужденный портит камеры, ему грозит от 1 года до 7 лет лишения свободы. Наказание зависит от обстоятельств: действовал ли осужденный один или в группе. С момента принятия закона в суд направлено 49 таких уголовных дел. Все виновные привлечены к уголовной ответственности.

Например, в августе прошлого года суд в Костанае добавил еще один год к сроку осужденного, который умышленно сломал камеру наблюдения в колонии №76. Аналогично в одной из колонии СКО за порчу нескольких камер осужденный дополнительно получил 1,5 года лишения свободы», – детализировали в правоохранительных органах. 

В полиции отметили, что камеры установлены для безопасности всех — как сотрудников, так и заключенных. Их порча — это не просто нарушение правил, но и уголовное преступление, которое влечет за собой серьезные последствия.

#заключенные #колонии #камеры #наблюдение

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