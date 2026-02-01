МВД запускает полный цикл подготовки операторов FPV-дронов

Изобретения,Цифровизация
77

Министр внутренних дел Ержан Саденов ознакомился с работой специализированной лаборатории и полигона по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов, открытых на базе Академии управления МВД, передает Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Отличительной особенностью новой лаборатории является возможность полного цикла работы с FPV-дронами - от проектирования и изготовления комплектующих с использованием 3D-принтеров до сборки, технической настройки и тестирования беспилотных систем. Такой подход позволяет обучающимся не только осваивать навыки пилотирования, но и глубоко понимать конструкцию, принципы работы и эксплуатационные особенности FPV-дронов.

Созданный полигон предназначен для практической подготовки операторов, где отрабатываются навыки управления беспилотниками, маневры и выполнение учебных задач в условиях, максимально приближенных к реальным оперативным сценариям.

Помимо материально-технической базы, на базе Академии управления МВД внедрена система специализированных курсов подготовки операторов БПЛА. В том числе реализуется второй этап обучения, разработанный совместно с Ashyq Aspan Foundation, направленный на углубленную практическую подготовку, работу с FPV-дронами и принятие решений в сложных ситуациях.

В ходе визита были также обсуждены перспективы дальнейшего развития системы подготовки специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами и расширения применения беспилотных технологий в деятельности органов внутренних дел.

 

#МВД #запуск #дроны

