«Мы можем и должны обустраивать свою страну»

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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Беседа с известным лингвистом, педагогом, дипломатом затронула важные для Казахстана темы

фото из архива "КП"

Общение с этим ученым оставило неизгладимое впечатление от глубины его личности и человеческой душевности.

...На письменном столе аксакала, опуб­ликовавшего свыше ста научных работ, лежит книга Султана Акимбекова «Краткая история казахов», которую, как оказалось, он внимательно читает с карандашом в руке. Это достойный труд, к которому необходимо отнестись с большим уважением, считает Мухамеджан Исаев, рекомендуя книгу к обязательному прочтению. С ее обсуждения и начался наш разговор.

– В истории важна объективность. Нужно уметь своевременно и правдиво давать оценку тому или иному событию, человеку, – считает ученый. – Увы, так получается не всегда, и через подобные периоды проходили многие государства. Как говорят выдающиеся лидеры, надо заботиться прежде всего о судьбе своего народа, благополучии и благосостоянии нации и ни в коем случае не пренебрегать интересами представителей других национальностей. Это одна из правильных концепций современного мирового развития, независимо от социально-политического строя, сложившейся ситуации.

Казахстан – одна из крупнейших стран, мы занимаем особое место на карте мира. В этом еще раз я убедился, когда встал вопрос о назначении меня на должность посла в Индии. Сравнивая географию двух стран, мы обнаружили, что разница в размерах их территорий минимальная, несмотря на существенное различие в количестве населения. Благодаря своему центральному положению в Евразии Казахстан играет ключевую роль в транспортных, экономических и геополитических процессах региона.

Наша страна сегодня проходит через важный этап реформ, направленных на укрепление демократических институтов, повышение уровня жизни и усиление своей роли на международной арене. Надеюсь, что межэтническое согласие будет лишь крепнуть и углубляться, сохраняя культурное многообразие.

Считаю, что нужно придерживаться простой теории успеха: трудиться и еще раз трудиться, потому что только труд облагораживает как отдельного человека, так и все человечество. Мы можем и должны обустраивать свою страну, строить современные дороги и предприятия, для этого у нас есть ресурсы и кадры.

– Мухамеждан Кереевич, не сомневаюсь, что Вы следите за общест­венной жизнью страны. Какие события последних лет произвели на Вас наибольшее впечатление?

– Для меня как человека, около полувека посвятившего научно-преподавательской работе в высшей школе, вызывает оптимизм повышение престижа науки в стране. Это не просто слова. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, развитие науки – это один из приоритетов государственной политики. Сегодня мы признаем, что многие упущения произошли из-за того, что науку вытеснили на второй план. Однако в современном мире невозможно представить прогрессивное развитие государства без науки, без современных технологий.

Приятно осознавать, что интеллектуальный труд теперь будет оцениваться по достоинству, что социальный статус ученых повышается. Когда-то в Казах­стане существовала высшая аттестацион­ная комиссия как показатель уровня развития страны. Через этот научный совет проходила защита кандидатских и докторских диссертаций. После его закрытия остались аспиранты, не защитившие научную степень, и это был болезненный перерыв в научной среде. Увы, инициаторами многих реформ в науке были чиновники, которые не особо вникали в суть происходящего. Сегодня государство повернулось лицом к науке, и полагаю, что ученым стоит смелее ставить вопросы перед профильным министерством.

– Какую роль играет Национальный курултай в жизни общества и государства?

– Курултай как историческая форма народного собрания символизирует возрождение степной демократии, служит развитию гражданского общества и консолидации казахстанского народа. Это важное общественное мероприятие, и надо сделать все возможное, чтобы оно не превратилось в формальное соб­рание, не погасло со временем, а стало постоян­ной площадкой для диалога между властью и обществом, эффективным инструментом решения актуальных вопросов.

Отрадно, что там поднимаются все злободневные темы, волнующие казахстанцев, затрагивается большой спектр вопросов развития страны, идеологии. Все это не может не волновать думающего гражданина.

– Наверняка среди источников информации немалое значение имеет и телевидение. Как Вы оцениваете его нынешнее состояние?

– По поводу казахстанского телевидения у меня есть своя точка зрения как неравнодушного зрителя. С удовольствием смотрю праздничные концерты мастеров искусств Казахстана, слежу за информационной частью. Однако в дружеской беседе с руководителем одного из телеканалов я сказал бы ему о низкой культуре многих журналистов и безграмотной подаче новостей.

Часто они начинаются с того, что кто-то кого-то ограбил, убил, изнасиловал... Разве можно начинать новости страны с таких негативных сообщений? Это воспринимается как «Внимание! Казахстан представляется страной бандитов». Откуда такая интонация у дикторов? Будучи в какой-то степени специалистом по речи, я этого не понимаю.

– Думаю, что нельзя обойти стороной и вопрос развития государст­венного языка. Президент не раз повторял, что казахский является объединяющим фактором общества, но в языковом вопросе нельзя допускать перегибов.

– Конечно, меня как гражданина, ученого-лингвиста, педагога волнует судьба родного языка. Существуют разные мнения о его развитии. Надо признать, что порой приходится слышать недовольство родителей по качеству преподавания казахского языка в школах, о несоблюдении простых методических приемов. Возможно, необходим какой-то мониторинг для выявления объективной картины, проведение исследований закрытого типа. Прошло не одно десятилетие, а преподаватели казахского языка не добились значимых результатов.

Мне кажется, что некоторые учителя преподают свой предмет формально, без душевного порыва, не осознавая свою миссию. Раз это твоя судьба и государство уделяет этому вопросу большое внимание, как можно относиться к своей работе равнодушно? Очень многое зависит от учителей, от их внутренней культуры. Это один из сложных вопросов, который надо обсуждать и прийти к каким-то выводам. Отрадно, что у нас есть энтузиасты, которые, используя свои знания, энергию, опыт и время, вносят вклад в это благородное дело.

Большое значение в изучении родного языка играет также семья. Постоянно говорю, что знание двух языков – это два человека, трех – три. Изучение языков – это интеллектуальное и культурное развитие. Все мы разные, но мы можем понимать друг друга благодаря государственному языку, если взяться за него как следует. Можно привести много примеров стран, где изучают несколько языков с детства. Надо чаще организовывать всевозможные мероприятия, способствующие усвое­нию языка, проводить на нем уроки географии, истории.

Нужно относиться к родному языку с уважением и любовью. И нам надо научиться совмещать использование двух-трех языков одновременно. Тогда и жизнь будет интереснее и разнообразнее.

Конечно, многое зависит от учителей соответствующих языков, требования к ним должны быть самые высокие. Но можно использовать и возможности телевидения, радио, передачи которых должны приблизиться к семье, к школе. Можно ввести определенное количество часов на ТВ-каналах с уроками казахского, русского и английского языков. Любой учащийся там может получить больше полезной информации, чем на скучных уроках.

– Что для Вас означают слова «Жаңа Қазақстан»? И каким Вы его себе представляете?

– Для меня это не просто лозунг, а некий призыв осмыслить наши прошлые ошибки и приступить к масштабным преобразованиям в стране. Подобные периоды были в истории многих стран, и надо сделать правильные выводы. Это и есть формирование новой национальной идеи, основанной на патриотизме, единстве, справедливости и прогрессе.

Должно быть честное, гуманное, открытое отношение ко всему, что происходит в обществе. Мне близко выражение «адал азамат» – справедливый и преданный гражданин. Оно имеет глубокий смысл в казахской культуре и общественном сознании. В моем представлении адал азамат всегда поступает по совести и не идет на компромиссы с ней. Полагаю, что такие ценностные ориентиры и надо культивировать в обществе.

 

#телевидение #наука #государственный язык #Мухамеджан Исаев

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