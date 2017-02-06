«Мы влюбились в Казахстан»

Пройдя строгий осмотр в главном холле Атлетической деревни, оказываемся в весьма оживленном месте, где организаторы встречают и провожают домой спортсменов. Первый, кто попадается на пути, – член американской делегации Карл Дэмбмен, ответственный за транспорт и логистику своей команды.
Карл рассказывает, что впервые посетил Казахстан 20 лет назад, будучи членом сборной США по вольной борьбе. В последний раз посещал Алматы во время зимних Азиатских игр 2011 года в качестве почетного гостя. Этот город, признается он, – самый любимый у него в Центральной Азии.
– Я очень люблю спорт, работал на нескольких летних и зимних Олимпийских играх. У вас наблюдаю прекрасную организацию мероприятия, – делится мнением Карл. – Отличительная черта казахстанцев – их открытость и гостеприимство, готовность помочь в любую минуту. Все мои технические промахи с лихвой компенсировали организаторы и волонтеры. Приятно видеть молодежь из разных стран, которая объединена идеями спорта, мира и прогресса. Для меня духовность всегда стоит на первом месте. Уверен, все в восторге от церемонии открытия Универсиады. Музыка, танцы, культура и традиции, все было прекрасно продемонстрировано. Это яркое шоу показало многонациональную страну, в которой царит дружба народов.
В этот день нам удается пообщаться с гостями, которые пересекли океан, чтобы добраться до места проведения Универсиады. Одни из них – мексиканская фигуристка Росадо Аислин и ее тренер Мишель Санту, прибывшие из Мехико. Фигурное катание – единственный зимний вид спорта, который развивается в Мексике. Проделав долгий путь и попав из лета в зиму, они отмечают, что их согревает теплота, которая исходит от волонтеров и организаторов соревнований.
– Мы счастливы оказаться здесь. Нам нравится страна, люди, организация Игр. Наши соревнования закончились, и теперь посвятим время знакомству с городом, – отметила фигуристка из Мексики. По словам ее тренера, они получили большой опыт, поскольку уровень соревнований был очень высоким, в нем участвовали чемпионки мира и Европы.
В Атлетической деревне созданы все условия для жизни и отдыха спортсменов – здесь есть досуговый центр, магазин книг, сувенирные лавки, фитнес-центр с бассейном, круглосуточный медицинский центр, банк, работают художественные галереи, где выставлены национальные экспонаты...
В досуговом центре за игрой в настольный теннис застаем конькобежца из сборной Польши Шимона Полька, который признается, что лед «Медеу» оказался очень быстрым для него. По его словам, он впервые живет в таких прекрасных условиях, таких не было на предыдущей Универсиаде. Спортсмен говорит, что успел полюбить казахскую музыку, особенно ту, которая звучала на церемонии открытия.
С широкой улыбкой на лицах девушки из Швеции говорят нам: «Рахмет». Группа спортсменов из Канады, спешащая на соревнования, на ходу сообщает нам, что они влюблены в Казахстан.
По словам Анны Бойко, в память о нашей стране гости с удовольствием приобретают различные сувениры и спортивную одежду с национальной символикой. По их признанию, воспоминания о деревне, которая стала для них вторым домом, они надолго сохранят в своем сердце.
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