Фото: пресс-служба Сената

На пленарном заседании сенатор Ольга Булавкина отметила, что продовольственная инфляция стала одной из главных угроз для устойчивости бюджета и реальных доходов населения, сообщает Kazpravda.kz

Как она отметила, особое беспокойство вызывает так называемая мясная инфляция с темпом прироста 19 процентов.

«Это свидетельствует о глубинной проблеме – разрыве между объемами производства и эффективностью продовольственной системы: от планирования и логистики до переработки и распределения», - подчеркнула Ольга Булавкина.

Сенатор предложила включить направления по переработке, логистике и инфраструктуре хранения в государственный План обеспечения продовольственной безопасности.

По её словам, реализация этих мер позволит снизить инфляционное давление, укрепить внутренний рынок, повысить доходность агросектора и обеспечить стабильные цены на продовольствие для населения.