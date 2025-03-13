Мясному кластеру быть!

В настоящее время социально-предпринимательской корпорацией «Көкше» принято 220 заявок на 1 931,7 млн тенге, в том числе 128 заявок (1 161,2 млн тенге) на развитие животноводства. Кредитным комитетом одоб­рена 31 заявка, 29 подавших заявления акмолинцев средства уже получили.

Возможностью стать получателями «длинных и дешевых кредитов» на развитие предпринимательства воспользовались и 78 жителей Зерендинского района. На кредитные средства сельчане намерены приобрести скот, часть зерендинцев подала заявки на развитие бизнеса по предоставлению услуг в сфере туризма.

В приоритете находится участие сельчан в сельскохозяйственных кооперативах с дальнейшей поставкой произведенной продукции или откормленного скота на перерабатывающие предприятия. Таким участником «якорной» кооперации гарантированным закупщиком определено предприятие мясной переработки ТОО «МВ4», расположенное в селе Айдабол.

Инициатива района поддержана областью: на развитие мяс­ного кластера выделено около 450 млн тенге. Согласно договору, мясокомбинат возьмет на себя ветеринарное сопровождение. На время откорма животных ТОО «МВ4» станет предоставлять сельчанам комбинированный корм по себестоимости. Закуп поголовья в условиях кооперации будет осуществляться по ценам на 50 тенге выше рыночных за каждый килограмм веса.

Директор ТОО «МВ4» Азамат Шалмагамбетов считает создание животноводческого кластера благим делом для поддержки сельчан. Замкнутый цикл произ­водства в конечном итоге будет максимально выгоден всем его участникам, считает он. Пока же на производственный процесс предприятия негативно влияет нехватка сырья. Весь прошлый год и начало нынешнего мясокомбинат был загружен лишь на 50%.

– Доезжаем в поисках мяса чуть ли не до Павлодара, последний раз выезжали почти за 500 километров. Так работать нельзя. Программа «Ауыл аманаты» хороша тем, что нацелена на формирование самодостаточного сельского предпринимательства, численность которого в сельской местности должна расти, тогда и кондиционного скота станет больше, – говорит Азамат Толегенович.

Чтобы дело продвигалось быст­рее, в ТОО «МВ4» наняли человека, который помогает сельским жителям собрать и оформить документы для участия в прог­рамме «Ауыл аманаты».

Жителям села Айдабол повезло и в том, что за их животиной будет присматривать ветврач местного мясокомбината. Азамат Толегенович смотрит шире. По его мнению, хорошо бы к прог­рамме подключить студентов Высшего колледжа ветеринарии и биотехнологии села Катарколь. Будущие специалисты могли бы выезжать раз в неделю в села и проверять состояние скота. Таким образом будет обеспечено дуальное обучение.

В ближайших планах директора компании – строительство комбикормового завода, под его размещение районным акиматом уже выделено пять гектаров земли. Как только начнут произ­водить гранулы, основой для которых станет барда – отход производства этилового спирта Айдабольского спиртзавода, – удешевленный комбикорм станут раздавать частникам в счет будущей продукции. Боенские же отходы – все, что остается после разделки туш, – пойдет на переработку и производство кормов для кошек и собак.

Большим подспорьем для сельских жителей считает государственную программу «Ауыл аманаты» аким села Айдабол Николай Водовозов. Рассчитана она, как известно, на улучшение доходов сельских семей, не имею­щих стабильного источника заработка. Однако загвоздка в том, что в этом селе нет ни одного получателя АСП, безработных тоже по пальцам можно пересчитать. При этом есть немало трудоуст­роенных, которые очень хотели бы получить кредит. Поэтому Николай Николаевич убеж­ден: условия программы необходимо пересмотреть, чтобы и работаю­щие сельчане могли стать ее участниками, обеспечивая молоком и мясом страну, поправляя собственное материаль­ное положение.

Он отмечает, что на конец февраля 2025 года кредитные средства на развитие животноводства по программе «Ауыл аманаты» получил лишь один житель села Айдабол. Два человека, пройдя все этапы, ожидают поступления кредитных средств. В процессе сбора и сдачи документов находятся еще двое сельчан.

По словам Николая Водовозова, подобные программы «с длинными и дешевыми деньгами» могут привлечь молодежь, способны помочь приостановить поток уезжающих в города в поисках лучшей доли.

...Супруги Акбай Ивахин и Татья­на Королевская – индивидуаль­ные предприниматели. Став участниками программы «Ауыл аманаты», ждут финансирования. Как известно, для ИП максимальный размер займа составляет 2 500 МРП (8,6 млн тенге). Хотят приобрести несколько буренок молочной породы, чтобы молоко получать, а подросших телят откармливать и сдавать на мясо.

По словам Акбая Ивахина, все это время они работают в тесной связке с акимом села, директором ТОО «МВ4», обсуждают все возникающие вопросы.

– Пытаемся наладить обратную связь с местной властью, чтобы были услышаны наши замечания, касающиеся условий программы. Например, долго ждем финансирования, опасаемся: успеем ли приобрести скот, о котором договорились. Программа действует не первый год, однако шероховатостей в ней все еще много. Но если она все-таки заработает, как и задумывалось, в ней сможет участвовать больше сельчан, население не будет уезжать из сел, – уверен Акбай Ивахин.

Не так давно директор ТОО «МВ4» Азамат Шалмагамбетов был на приеме у министра сельского хозяйства РК Айдарбека Сапарова. Поднял предприниматель вопрос о сложившейся обстановке на мясном рынке, рассказал о зерендинском животноводческом кластере. Министра проект заинтересовал.