Мясо из пробирки

Американская компания собирается поставить искусственное мясо в рестораны страны. Она уже получила необходимые разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством продуктов США. Следующая цель – наладить поставки такого продукта на прилавки магазинов, передает France 24.

На вид и на вкус это куриное мясо. Так оно и есть. С той только разницей, что его вырастили в огромных стальных чанах.

«Я всем говорю: это не альтернатива мясу. Это мясо, выращенное из клеток настоящего животного, – поясняет основатель и директор компании Upside Foods доктор Ума Валети. – Мы берем высококачественные клетки, скажем, коровы или свиньи, и выбираем те, которые могут размножаться вне животного надежным и здоровым способом».

На сегодняшний день только Сингапур одобрил продажу мяса, выращенного в лаборатории.