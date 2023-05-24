Мышь не проскочит

– В текущем году из местного бюджета выделено 453 миллиона тенге на обновление системы видеонаблюдения в 35 школах и 28 детских садах Кызылорды, – сообщили в управлении образования региона. – Также из областного бюджета направляется 97,1 миллиона тенге на установку тревожных кнопок, подключенных к отделениям полиции, в 170 школах, расположенных в Кызылорде, райцентрах, селах.

В результате полностью решена проблема тревожных кнопок во всех образовательных организациях.

– Системы видеонаблюдения школ в городских и районных центрах подключены к центрам оперативного управления и дежурным частям полиции, – пояс­нили здесь. – Деньги на инженерно-техническое обеспечение вопроса безопасности в учреж­дениях образования региона выделяются с 2020 года. Образовательные организации с чис­ленностью детей и сотрудников более 700 человек оснащены не только видеонаблюдением, но и турникетами.