Мышь не проскочит Свежий выпуск 24 мая 2023 г. 5:00 1 Наталья Денисова Полмиллиарда тенге потратили в Кызылорде на тревожные кнопки и установку видеонаблюдения в школах и детсадах, и это траты только нынешнего года. – В текущем году из местного бюджета выделено 453 миллиона тенге на обновление системы видеонаблюдения в 35 школах и 28 детских садах Кызылорды, – сообщили в управлении образования региона. – Также из областного бюджета направляется 97,1 миллиона тенге на установку тревожных кнопок, подключенных к отделениям полиции, в 170 школах, расположенных в Кызылорде, райцентрах, селах. В результате полностью решена проблема тревожных кнопок во всех образовательных организациях. – Системы видеонаблюдения школ в городских и районных центрах подключены к центрам оперативного управления и дежурным частям полиции, – пояснили здесь. – Деньги на инженерно-техническое обеспечение вопроса безопасности в учреждениях образования региона выделяются с 2020 года. Образовательные организации с численностью детей и сотрудников более 700 человек оснащены не только видеонаблюдением, но и турникетами. #бюджет #Кызылорда #школы #видеонаблюдение #детские сады #тревожная кнопка #местный бюджет