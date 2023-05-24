На 10 лет посадили экс-главу управления образования Алматинской области

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21 февраля 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел дело в отношении 4 человек из сферы образования Алматинской области, которые обвинялись в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору за действия, входящие в их служебные полномочия, в особо крупном размере и мошенничестве (часть 4 статьи 366, часть 4 статьи 367, пункт 2 части 4 статьи 190, часть 2 статьи 371 Уголовного кодекса РК).

С августа по ноябрь 2020 года руководитель управления О. в группе лиц по предварительному сговору с А., являющейся лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, для последующего получения денежной взятки в 10% от общей суммы подлежащих заключению договоров государственных закупок подписала подготовленные А. договоры госзакупок из одного источника с подконтрольными М. и Н. аффилированными фирмами ИП на поставку ноутбуков для дистанционного обучения учащихся в образовательных учреждениях Алматинской области.

Далее Н. и М. лично закачали через интернет-ресурс незаконное программное обеспечение Microsoft Windows контрафактного типа и установили его на указанных ноутбуках без денежных затрат.

В результате преступных действий виновных государству причинен особо крупный ущерб в 122 996 086 тенге.

Суд признал О. и А. виновными и приговорил к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

М. и Н. также признаны виновными и осуждены окончательно к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.