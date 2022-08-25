Фото: Kazpravda.kz
Общество
На 21 млн тенге оштрафовали акмолинского чиновника за хищения из бюджета

Прокуратура Акмолинской области выявила хищение бюджетных средств в Департаменте по обеспечению качества в сфере образования региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram надзорного органа.

Установлено, что руководитель департамента С.Т. Алтаев по фиктивным документам получал деньги, выделенные на командировочные расходы.

Приговором Кокшетауского городского суда 12 июля 2022 года Алтаев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Ему назначено наказание в виде штрафа в 10-кратном размере похищенного имущества (21 033 110 тенге) с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.

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