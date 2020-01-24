На 3,5 года лишены свободы похитители чемодана в аэропорту Нур-Султана
Приговором Есильского района суда города Нур-Султан двум похитителям авиабагажа назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и шесть месяцев каждому, сообщает Inform.kz.
По информации Департамента полиции на транспорте, в линейный отдел полиции в международном аэропорту города Нур-Султан обратился 58-летний пассажир авиарейса "Атырау — Нур-Султан" с заявлением о том, что неизвестные похитили его чемодан в багажном отделении. Общая сумма ущерба составила 1 431 500 тенге.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 188 УК РК (кража в крупном размере).
Сотрудниками криминальной полиции ЛОП столичного аэропорта "по горячим следам" были задержаны двое пассажиров этого же рейса. Ими оказались жители Карагандинской области 1993 и 1995 годов рождения.
Полицейские собрали неопровержимые доказательства причастности задержанных к совершению преступления. Задержанные дали признательные показания. По их словам, в тот день они прибыли из рабочей командировки из Атырау. Получая багаж, заметили на ленте чемодан, который долгое время никто не забирал. Предварительно договорившись, мужчины прихватили чужой чемодан и покинули здание аэропорта.
Похищенный чемодан с личными вещами полицейские возвратили владельцу.
Приговором Есильского района суда города Нур-Султан мужчины признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев каждому.