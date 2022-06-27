Экономика
На 5,3 млн тенге оштрафовали "КазТрансГаз Аймак"

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК оштрафовал АО "КазТрансГаз Аймак" на сумму более 5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz.

"АО "КазТрансГаз Аймак" привлечено к административной ответственности по части второй статьи 166 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, с наложением штрафа в размере десяти процентов от сумм, не использованных на реализацию инвестиционных программ, что в сумме составило 5 340 143 тенге", - проинформировали в комитете.

Как известно, АО "КазТрансГаз Аймак", являясь субъектом общественно значимого рынка в области розничной реализации товарного газа обязано исполнять мероприятия инвестиционной программы, учтенные в предельных ценах.

"Однако, в нарушение требований действующего законодательства, Обществом не исполнены мероприятия утвержденной инвестиционной программы по услуге розничной реализации товарного газа за 2021 год", - отметили в КРЕМ.

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