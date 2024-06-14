На 6 млн тенге оштрафовали АНПЗ

Энергетика, Нефть и Газ
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как отмечают в комитете техрегулирования, выявленные нарушения предприятия являются недопустимыми

Фото: anpz.kz

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) оштрафован почти на 6 миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК

«В ходе проведенной Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по Атырауской области проверки, инициированной на основании обращения регионального Департамента экологии, за использование неповеренных средств измерений (п. 1 ст. 19 ЗРК «Об обеспечении единства измерений»), АНПЗ привлечено к административной ответственности по части 1 ст. 419 КоАП с наложением штрафа в размере 1600 МРП», - говорится в информации комитета.

Указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку от пригодности используемых этим предприятием средств измерений зависит бесперебойная работа стационарных газоанализаторов, позволяющих определить точное количество содержания вредных газов нефтепродуктов в атмосферном воздухе, и предупредить в случае их превышения угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека и окружающей среды, пояснили в ведомстве.

 

#нарушение #штрафы #воздух #АНПЗ

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