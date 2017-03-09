На что еще будут тратить пенсионные средства казахстанцев – ответ Нацбанка
Талгат Исенов
Политолог, председатель Общественного совета ЕНПФ Досым Сатпаев в Фейсбуке привел ответ Национального банка РК на запрос Общественного совета о нецелесообразности тратить 50 млрд тенге из пенсионных средств на поддержку ж/д отрасли, передает Kazpravda.kz.
В своем ответе Нацбанк подтвердил, что "на 2017 год рассматривается возможность финансирования квазигосударственных организаций, которые в свою очередь будут финансировать ряд конкретных проектов в Казахстане, в том числе закупки отечественных грузовых вагонов".
Вместе с тем в НБ заявили, что окончательные решения по направлениям инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на 2017 год еще не приняты: "Предложения находятся на рассмотрении членов Совета по управлению Национальным фондом РК. При этом конкретные проекты квазигосударственных организаций и объемы их финансирования также планируется утвердить на уровне Правительства".
В финансовом регуляторе подчеркнули, что "пенсионные активы ЕНПФ могут привлекаться квазигосударственными организациями в качестве одного из возможных источников средств".
На вопрос: какие еще эмитенты, ведомства, госпрограммы проявляют интерес к пенсионным активам, в Национальном банке ответили, что "в 2017 году помимо квазигосударственных организаций также рассматривается возможность инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях в облигации международных финансовых организаций, такие как ЕБРР, Азиатский банк развития и Международная финансовая корпорация".
"Международные финансовые организации планируют привлечь средства ЕНПФ на финансирование проектов реального сектора экономики Казахстана. В этих целях ими будут выпущены облигации, номинированные в тенге. Ставка вознаграждения по данным облигациям может быть фиксированной (размер ставки определяется в зависимости от срока обращения и текущих рыночных условий) либо плавающей, зависящей от уровня инфляции в Казахстане. Облигации международных финансовых организаций, учитывая их кредитные рейтинги на уровне "ААА", относятся к высоконадежным финансовым инструментам", – заявили в Нацбанке.
В финрегуляторе отметили, что указанные облигации будут предположительно листингованы на Казахстанской фондовой бирже.
"Наряду с этим в 2017 году планируется инвестировать пенсионные активы ЕНПФ в государственные ценные бумаги РК, а также приобрести иностранную валюту для диверсификации портфеля пенсионных активов", – добавили в НБ.
На просьбу Общественного совета предоставить полную информацию по эффективности ранее сделанных инвестиций в подобные проекты с момента создания ЕНПФ, то есть с 2014 года, в Национальном банке сказали, что "принцип обусловленности при инвестировании пенсионных активов ЕНПФ в финансовые инструменты для финансирования различных проектов экономики Казахстана внедрен с начала 2016 года".
"В 2016 году инвестирование пенсионных активов ЕНПФ осуществлялось в обусловленные депозиты банков второго уровня для поддержки малого и среднего бизнеса, а также облигации квазигосударственных организаций для стимулирования важнейших секторов экономики Казахстана.
(…). В 2016 году объем пенсионных активов, инвестированных в облигации квазигосударственных организаций, составил 378,4 миллиарда тенге. Инвестиции в квазигосударственный сектор осуществлены преимущественно в 10–15-летние облигации со ставками вознаграждения от 14 процентов до 18,6 процента годовых или со средневзвешенной доходностью 15,1 процента годовых, включая: облигации АО "Банк Развития Казахстана", АО "НУХ "КазАгро", АО KEGOC, АО "НК "КТЖ".
В целом доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков, в 2014 году составила 6,31 процента, в 2015 году – 15,65 процента и в 2016 году – 7,95 процента", – заключили в Национальном банке Казахстана.
Ответ Нацбанка на запрос Общественного совета Досым Сатпаев сопроводил выводом, что пенсионную систему давно уже пора менять, чтобы вкладчик сам решал судьбу своих пенсионных накоплений.