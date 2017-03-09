Экономика
На что еще будут тратить пенсионные средства казахстанцев – ответ Нацбанка
Талгат Исенов
Политолог, председатель Общественного совета ЕНПФ Досым Сатпаев в Фейсбуке привел ответ Национального банка РК на запрос Общественного совета о нецелесообразности тратить 50 млрд тенге из пенсионных средств на поддержку ж/д отрасли, передает Kazpravda.kz.

В своем ответе Нацбанк подтвердил, что "на 2017 год рассматривается возможность финансирования квазигосударственных организаций, которые в свою очередь будут финансировать ряд конкретных проектов в Казахстане, в том числе закупки отечественных грузовых вагонов".

Вместе с тем в НБ заявили, что окончательные решения по направлениям инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на 2017 год еще не приняты: "Предложения находятся на рассмотрении членов Совета по управлению Национальным фондом РК. При этом конкретные проекты квазигосударственных организаций и объемы их финансирования также планируется утвердить на уровне Правительства".

В финансовом регуляторе подчеркнули, что "пенсионные активы ЕНПФ могут привлекаться квазигосударственными организациями в качестве одного из возможных источников средств".

На вопрос: какие еще эмитенты, ведомства, госпрограммы проявляют интерес к пенсионным активам, в Национальном банке ответили, что "в 2017 году помимо квазигосударственных организаций также рассматривается возможность инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях в облигации международных финансовых организаций, такие как ЕБРР, Азиатский банк развития и Международная финансовая корпорация".

"Международные финансовые организации планируют привлечь средства ЕНПФ на финансирование проектов реального сектора экономики Казахстана. В этих целях ими будут выпущены облигации, номинированные в тенге. Ставка вознаграждения по данным облигациям может быть фиксированной (размер ставки определяется в зависимости от срока обращения и текущих рыночных условий) либо плавающей, зависящей от уровня инфляции в Казахстане. Облигации международных финансовых организаций, учитывая их кредитные рейтинги на уровне "ААА", относятся к высоконадежным финансовым инструментам", – заявили в Нацбанке.

В финрегуляторе отметили, что указанные облигации будут предположительно листингованы на Казахстанской фондовой бирже.

"Наряду с этим в 2017 году планируется инвестировать пенсионные активы ЕНПФ в государственные ценные бумаги РК, а также приобрести иностранную валюту для диверсификации портфеля пенсионных активов", – добавили в НБ.

На просьбу Общественного совета предоставить полную информацию по эффективности ранее сделанных инвестиций в подобные проекты с момента создания ЕНПФ, то есть с 2014 года, в Национальном банке сказали, что "принцип обусловленности при инвестировании пенсионных активов ЕНПФ в финансовые инструменты для финансирования различных проектов экономики Казахстана внедрен с начала 2016 года".

"В 2016 году инвестирование пенсионных активов ЕНПФ осуществлялось в обусловленные депозиты банков второго уровня для поддержки малого и среднего бизнеса, а также облигации квазигосударственных организаций для стимулирования важнейших секторов экономики Казахстана.

(…). В 2016 году объем пенсионных активов, инвестированных в облигации квазигосударственных организаций, составил 378,4 миллиарда тенге. Инвестиции в квазигосударственный сектор осуществлены преимущественно в 10–15-летние облигации со ставками вознаграждения от 14 процентов до 18,6 процента годовых или со средневзвешенной доходностью 15,1 процента годовых, включая: облигации АО "Банк Развития Казахстана", АО "НУХ "КазАгро", АО KEGOC, АО "НК "КТЖ".

В целом доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков, в 2014 году составила 6,31 процента, в 2015 году – 15,65 процента и в 2016 году – 7,95 процента", – заключили в Национальном банке Казахстана.

Ответ Нацбанка на запрос Общественного совета Досым Сатпаев сопроводил выводом, что пенсионную систему давно уже пора менять, чтобы вкладчик сам решал судьбу своих пенсионных накоплений.

Популярное

Все
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Хроники коммунальной реформы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
Все лето в водной блокаде
Не только пить, но и платить
Услуги нет, но вы ждите
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Сказка про битумного бычка
Надежда на жизнь
Качай танцпол, нефть, озера
Подарок малой родине
Союз домбры и слова
Вдохнуть жизнь в села
Музыка на склоне гор
Не просто матч, а суперигра!
Земледелие с приставкой «smart»
Чтобы не дорожало
Контракты на «заморозку» цен
Важность межрелигиозного диалога
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Ребенка сбили насмерть во дворе дома в Нур-Султане
Работники спецЦОНов с полицейскими обогащались на незаконной регистрации авто
Сокровища курганов Сарыарки
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Экономика
Холдинг "Байтерек" покупает "дочку" Сбербанка
Президент , Поручения , Правительство , Экономика
Президенту представили прогноз социально-экономического раз…
Экономика
Казахстан определится с технологией строительства атомной э…
Экономика
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]