На региональный дисбаланс в распределении вузов указал глава государства

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По его словам, успешные реформы в сфере науки и среднего образования, предпринятые в последние годы, привели к оттоку кадров из системы высшего образования. Квалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени, стали переходить в школы и научные организации с более высокой зарплатой.



Сегодня среди профессоров и преподавателей университета доля специалистов, имеющих ученую степень, составляет чуть более 40 %.

«Эти тенденции не могут не сказаться на качестве подготовки не только магистрантов и докторантов, но и бакалавров. Поручаю профильному министерству принять конкретные меры.



В целом, дефицит кадров в университетах отрицательно влияет на уровень научных исследований. Уровень цитирования трудов ученых вузов крайне низок, не превышает и одного балла из ста возможных», - сказал глава государства на заседании Национального совета по науке и технологиям.

Он указал, что о системных проблемах университетской науки свидетельствуют и низкие показатели в авторитетных международных рейтингах. Нужно безотлагательно принять комплексные меры для исправления ситуации.



Слабой стороной наших вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, есть даже вузы, у которых такие связи и вовсе отсутствуют. Большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе.

«В целом, университеты и научные организации должны стать стратегическим центром, вносящим значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Поэтому поручаю Правительству разработать специальную программу», - говорит Касым-Жомарт Токаев.

Также он поручил расширить сферу применения понятия «грант» в Бюджетном кодексе. Средства на приобретение необходимого для научных исследований оборудования и развитие его инфраструктуры должны выделяться беспрепятственно.



Развитие высшего образования в стране сдерживает и ветхая инфраструктура, отметил Токаев. Здания государственных вузов устарели. Большинство из них были построены более полувека назад, а самый новый из них, Актюбинский государственный университет, был возведен в 1982 году.

В этой связи он распорядился построить новые кампусы для Казахского национального университета им. аль-Фараби и Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

«Необходимо модернизировать материально-техническую базу и других вузов. Нужно последовательно привести в надлежащее состояние все устаревшие лаборатории университетов и исследовательских центров. У нас есть хорошие наработки в медицинской науке. Яркий пример: уникальный противоопухолевый препарат, который сегодня представил наш ученый Дос Сарбасов. Подобные проекты нужно всячески поддерживать. Считаю, что следует учесть предложение ученого Сарбасова по формированию в Казахстане хаба клинических исследований», - говорит он.

По его словам, также существует серьезный региональный дисбаланс в распределении вузов: большинство сильных университетов расположены в Астане и Алматы. Это приводит к перекошенной внутренней миграции и кадровому дефициту в регионах.



Для обеспечения целостного развития науки и высшего образования ранее им было поручено создать Центры академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов.

«Правительству нужно развивать исследовательскую компоненту вузов и через программно-целевое финансирование поэтапно реализовать данный проект. Подобные центры успешно функционируют во многих странах, в которых научные инновации и экспорт образовательных услуг занимают весомую долю в структуре экономики», - отметил президент.

Опыт развитых государств показывает, что научный потенциал региональных университетов способны усилить молодые ученые – они мобильны и открыты к переменам, продолжил он. Необходимы действенные механизмы, которые будут стимулировать их трудиться и проводить исследования в региональных вузах.

Токаев поручил правительству принять все необходимые меры для поддержки и развития научных центров и институтов по всей стране.