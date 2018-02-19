​На домашнем корте

В Актобе завершился международный теннисный турнир серии ITF Futures. В мужском одиночном разряде до четвертьфинала дошли три казахстанских участника, но Денис Евсеев уступил тезке из Украины Денису Молчанову (2:6, 3:6), а Тимур Хабибулин – немцу Лукасу Оллерту (3:6, 0:6). И только Александр Недовесов прошел в полуфинал, выбив из борьбы россиянина Романа Сафиулина (6:1, 7:5). Увы, в 1/2 финала Недовесов еще в первом сете отказался продолжать борьбу в матче против Дениса Молчанова и выбыл из турнира.

Зато в парном разряде Александр с Тимуром Хабибулиным взяли первое место, обыграв в финале россиян Александра Павлюченко и Владимира Полякова, – 6:2, отказ.