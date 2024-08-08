На дорогах Костаная совсем небезопасно

Лидеры среди аутсайдеров

Костанайская область в числе лидеров республики по количеству совершаемых дорожно-транспортных происшествий. Статистика шокирует: за год чисто аварий в регионе возросло на 90,3%, а травмированных – на 83,5%. Впрочем, полицейские поясняют: существенный рост ДТП связан с изменением порядка учета аварий. Если раньше в статистику включали лишь те, в которых люди получали вред здоровью с обязательным подтверждением судмедэкспертизы, то теперь в учет берутся и те дорожно-транспортные происшествия, впоследствии которых пострадавшие обратились в медучреждения, вне зависимости от того, нанесен вред или нет.

И тем не менее проблема стоит очень остро. Особую обеспокоенность вызывает областной центр. С начала года на территории Костаная произошло более 4 тыс. ДТП, то есть в среднем ежедневно на дорогах города случается по 25–30 аварий. Причины столь плачевного положения дел разобрали на совещании в акимате области.

Автопарк растет – культура падает

Автомобиль в современном мире уже давно не роскошь. Неуклонно растущий парк машин в регионе – одна из причин высокой аварийности на дорогах. Только за полтора года количество автотранспорта увеличилось более чем на 25 тыс. единиц.

И пик автомобилизации еще не достигнут.

При этом, несмотря на довольно «помолодевший» парк авто, все же половина колесящих на дорогах машин – словно артефакты из далекого прошлого, срок их эксплуатации превышает 20 лет. Конечно, такие «экземпляры» не отвечают требованиям безопасности. С начала года порядка 3 тыс. костанайцев привлечены к ответственности за управление неисправными авто и почти столько же оштрафованы за непрохождение техосмотра.

Но, пожалуй, главный фактор печальной статистики – низкая дисциплина на дорогах: одни ездят пьяными за рулем, другие нарушают элементарные правила дорожного движения. Только в этом году судами лишены права управления автомобилем более 600 водителей, еще 644 нарушителя подвергнуты административному аресту. Вероятно, это и следствие плохого обучения.

– Не на должном уровне остается качество приема практических экзаменов. В области имеются два специализированных автодрома: в Костанае и Аркалыке, где имеются недостатки. К примеру, на автодроме Костаная установленные дорожные знаки находятся в неудовлетворительном состоянии, дорожная разметка изношена. Из имеющихся транспортных средств только одна автомашина категории «В» соответствует правилам приема практических экзаменов. На остальных отсутствуют считывающие датчики прохождения упражнений, да и в целом общее техническое состояние автомашин оставляет желать лучшего, – констатировал первый заместитель начальника ДП Костанайской области полковник полиции Алексей Милюк.

В Аркалыке практический экзамен принимается только на категорию «В», остальной транспорт отсутствует, что соз­дает неудобства для населения, которым приходится ехать в областной центр, а это денежные траты. Конечно, это приводит к недовольству граждан.

Со знаками – беда

Впрочем, не всегда аварии случаются по вине водителя. Не стоит списывать со счетов и пешеходов, которые являются такими же участниками дорожного движения. Именно с ними связана треть смертельных случаев в ДТП, произошедших с начала этого года в населенных пунктах Костанайской области.

Анализ показал, что пешеходы погибают в основном из-за отсутствия безопасных пешеходных переходов, освещения, тротуаров. И вновь в этом плане самым проблемным считается Костанай, на долю которого приходится почти половина всех учетных ДТП.

Уже не первый год полицейские трубят о необходимости реконструировать пешеходные переходы и отодвинуть их вглубь улиц на 5–7 метров. Но их будто никто не слышит.

– Основная масса ДТП в городе совершается по причине неправильной организации дорожного движения. Замена светофорных объектов идет крайне медленно, заменены только семь из планируемых 30. По-прежнему не функционирует автоматизированная система управления дорожным движением – АСУД. Отсутствие системной работы светофоров приводит к постоянным заторам и транспортным коллапсам. Для регулирования дорожного движения мы вынуждены отвлекать патрульный наряд, чтобы обеспечить пропускной режим, – обозначил проблемы Алексей Милюк.

На сегодняшний день к АСУД подключена только половина из имеющихся 78 светофоров.

Тревогу вызывает и ситуация с дорожными знаками. Работы по их замене и установке начаты лишь в середине июля, оборудовано всего порядка 30 знаков при имеющейся потребности в областном центре – 700. Между тем отсутствие дорожных знаков напрямую отражается на статистике аварийности.

Мало того что дорожных знаков не хватает, так еще и имеющиеся скрыты от глаз разросшимися деревьями. Ветви вовремя не пилят, что создает опасность как для водителей, так и для пешеходов. По стандарту, дорожный знак должно быть видно за 100 метров. Но этот норматив по большинству улиц Костаная не выдерживается. Проблема актуальна для улиц Каирбекова, Баймагамбетова, Абая, Алтынсарина, Тәуелсіздік и Карбышева. Они же самые аварийные.

Нужны хотя бы обычные разметки!

С большим опозданием ведутся работы и по нанесению дорожной разметки. Под занавес лета маркировка появилась на 300 улицах областного центра из 423, то есть охват составляет всего 70,9%. В таких дорожных условиях водитель дезориентирован, вынужден нарушать ПДД и рискует попасть в аварийную ситуацию.

В городском акимате разводят руками: никак не удается расшевелить подрядную организацию, взявшуюся за нанесение разметки на дорогах Костаная.

– ТОО «Спецстройсервис» из Астаны не выполняет свои объемы. Проблема в том, что их основные работники, которые делают осевую маркировку, – гастарбайтеры, в основном граждане Узбекистана. Каждый раз они их привозят, и каждый раз их выдворяют из области. В итоге работа стоит. Конечно, мы можем подать на расторжение договора с ними, но тогда суды затянуться до зимы. Мы это понимаем, поэтому приходится с ними нянчиться, просить, уговаривать. У нас просто нет другого варианта, – разводит руками аким Костаная Марат Жундубаев.

Проблемы с разметкой имеются и на загородных трассах, через которые проходит весь транзитный поток. На эти участки дорог приходится большинство тяжких ДТП с летальными исходами в 55% случаев.

В настоящее время из 12 рес­публиканских автодорог краевая разметка нанесена лишь на четырех. Да и на областных маркировка имеется также всего на четырех дорогах. При этом разметка наносится только на тех участках, где произведен средний ремонт или реконструкция, а на остальных текущим содержанием вообще не предусмотрена краевая маркировка, только осевая. Собственники дорог ссылаются на отсутствие финансирования.

– В основном на загородных автодорогах ДТП происходят по причинам выезда на встречную полосу, нарушения правил маневрирования, превышения скорости. Все эти факторы связаны с тем, что автодороги рес­публиканского значения прак­тически по всем направлениям имеют только две полосы для движения и не выдерживают высокой транспортной нагрузки, – поясняет Алексей Милюк. – Несмотря на то что Костанайская область занимает четвертое место в республике по протяженности автомагистралей, доля дорог первой технической категории, имеющей четыре полосы движения, составляет всего 5,3%. Безусловно, современные дороги не могут быть построены в короткие сроки. В связи с чем акцент должен быть сделан на активный и пассивный элементы безопасности движения. Одним из них как раз является дорожная разметка. В мире уже применяются инновационные «светящиеся» разметки, а у нас не наносится и обычная лакокрасочная.

И снова отстаем

Есть и хорошие новости. Помогает следить за порядком на дорогах современная техника. Во многом благодаря укреплению материально-технической базы департамента полиции, в этом году в области снизилось число погибших в авариях – на четверть.

Дальнейшая цифровизация также будет работать на повышение уровня дорожной безопасности, считают полицейские. И такие планы имеются. Согласно разработанной концепции, до конца 2028 года в регионе должно появиться как минимум пять автоматических систем фиксации нарушения ПДД. Цена вопроса – 320 млн тенге за комплекс.

Однако и здесь загвоздка: не видать Костанаю таких гаджетов, в этом году уж точно – снова не укладываемся по срокам. Вот и получается, что зачастую человеческие жизнь и здоровье зависят от чьей-то систематической привычки везде и всюду опаздывать...