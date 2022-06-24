На древней земле Приаралья

Создан он профессиональными археологами, которые и пополнили его экспонатами, собст­венноручно извлеченными из грунта в ходе раскопок. Самому Научному центру археологии и этнографии уже более 10 лет, и руководит им молодой доктор PhD, этнограф, археолог и преподаватель Азилхан Тажекеев.

Один из самых интересных музеев Кызылординской области действует при Научном центре археологии и этнографии государственного университета им. Коркыта-ата.

– Основная цель Научного цент­ра этнографии и археологии – изу­чение, сохранение, а также пропаганда историко-культурного наследия региона, Казахстана, проведение научных исследований, – рассказывает он. – Низовья Сырдарьи богаты историческими памятниками. Они подтверждают, что Приаралье не зря с самых древних времен слывет очагом цивилизации.

Первые сведения об этих краях, как рассказал археолог, были найдены в трудах выдающихся историков – древнегреческих, римских, персидских, а также географов-джихангезов, живших в середине I века до нашей эры. Есть также весьма интересные труды ученых и путешественников, послов и военных специа­листов арабских, персидских, европейских стран, путешествовавших по Великому шелковому пути в эпоху Средневековья.

Первые же по-настоящему научные археологические исследования в Приаралье были организованы Хорезмской археолого-этнографической экс­педицией Академии наук СССР после Второй мировой войны, и продолжались они планомерно вплоть до развала Советского Союза.

За этот период были обнаружены и внесены в списки сотни памятников, исследовано более десяти поселений, могильников и городов. Ученые много узнали о местном населении, изучили широко распространенные в те времена системы искусственного орошения...

В результате впервые были установлены памятники каменного, бронзового и раннего железного веков, выявлены характерные черты, которые дали возможность разделить находки на периоды и эпохи развития культуры.

В эпоху независимости Казахстана в присырдарьинском регионе работа археологов возоб­новилась в 1998 году. Пресса писала об этом так: «В 1998 году в Кызылординском государст­венном университете имени Коркыта-ата была создана разведывательная экспедиция, которая способствовала дальнейшему изучению сотен памятников, представляющих историческую ценность. В экспедиции, организованной ректором университета Кылышбаем Бисеновым, приняли участие известный ученый-фольклорист, профессор Алмас Алматов и ряд ученых вуза. Экспедиция прошла тысячи километров, увидела и изучила сотни памятников, разработала план научно-исследовательских работ на долгие годы».

После окончания экспедиции была разработана Программа исследовательских работ древней культуры городов низовья Сырдарьи и наследия Коркыта на 1999–2010 годы. Научные изыс­кания получили совершенно новое содержание.

– С тех пор наш университет как центр образования, науки и культуры края постоянно проводит археологические исследования в Приаралье. И здесь особо следует отметить заслуги наших уже ушедших из жизни коллег, ученых и профессоров университета М. К. Кереева, А. Х. Айдосова и А. Жакыпулы, которые внесли значительный вклад в изучение истории региона на ранних этапах исследования, – отмечает Азилхан Тажекеев.

Началом комплексных исследований стали изучение мавзолея Кердери, обнаруженного в 2001 году на высохшем дне Аральского моря, и работа Аральской археологической экспедиции, сформированной учеными университета под руководством археолога Т. Мамие­ва для изучения населенных пунктов Арал-Асар.

В результате многолетних исследований в 2005 году Т. Мамиев защитил кандидатскую диссертацию о средневековых городах, расположенных в низовьях Сырдарьи, и опубликовал ряд научных работ.

– Кроме того, в те годы именно наш университет стал для ученых-историков, археологов и этнографов своего рода местом встречи, центром для обмена опытом, определения достижений и путей развития археологии как науки. В частности, в 2001 году в стенах вуза прошли международные Маргуланские чтения на тему «Достижения и перспективы археологических наук Независимого Казахстана», посвященные 10-летию Независимости страны, – рассказал Азилхан Тажекеев.

В 2004 году начался новый этап изучения памятников Приаралья. В Кызылорде состоялась международная научная конференция «Археологические исследования Аральского региона: достижения и перспективы». Для комплексного изучения древней и средневековой истории края был заключен трехсторонний договор между КГУ им. Коркыта-ата, Институтом археологии им. А. Х. Маргулана и российским Институтом этнологии и антропологии им. Н. Н. Мик­лухо-Маклая.

Научный центр археологии и этнографии Кызылординского государственного университета им. Коркыта-ата реализовал за время своего существования добрый десяток международных и грантовых проектов, в том числе Комитета науки Минис­терства образования и науки РК, и большой ряд областных проектов.

Среди международных научно-исследовательских проектов можно отметить проведение археологических раскопок в городе Жанкенте на грант антропологического фонда Wenner-Gren, проект «Формирование и урбанизация кочевого государства в северном регионе Великого шелкового пути: город Жанкент раннего средневековья (регион Аральского моря, Казахстан)», проект по выпуску книги-альбома «История исследований в низовьях Сырдарьи Хорезмской экспедиции».

Среди республиканских грантовых и областных научных проектов выделим «Роль городов низовья Сырдарьи в этнокультурных связях средневекового периода (город Жанкент)», «Мировоззрение и идеология древних племен, населявших юго-восточные зоны При­аралья, культы и ритуалы верований», «Культура города в зоне соприкосновения земледелия и скотоводства Приаралья (I тысячелетие до н. э.)», «Этнокультурные связи тюрков-огузов с оседлыми племенами Приаралья в процессе формирования городской культуры в низовьях Сырдарьи», археологические раскопки городищ Сортобе, Жанкент и Асанас.

В 2005–2007-х и в 2011 году при непосредственном участии ученых-археологов университета совместно с институтом археологии им. А. Х. Маргулана для издания «Коллекции историко-культурных памятников Кызылординской области» была проведена специальная разведывательная экспедиция в масштабах региона. В результате на казахском и русском языках был издан коллективный энциклопедический труд под названием «Коллекция памятников истории и культуры РК: Кызыл­ординская область».

– Отметим, что нами постоянно ведется работа по определению охранной зоны и проведению историко-культурных экспертиз, паспортов сотен памятников, расположенных на территории нашей области, – говорит Азил­хан Тажекеев. – В структуре центра имеется лаборатория по описанию и реставрации предметов, имеющих археологическую ценность.

Конечно, огромный труд сотен людей вложен в музей, или, как его здесь скромно называют, выставочный зал Научного центра археологии и этнографии Кызыл­ординского государственного университета им. Коркыта-ата.

Экспозиционный зал был открыт 7 декабря 2011 года.

Сегодня это гордость и достопримечательность университета. В музее выставлены экспонаты, найденные в ходе археологичес­ких работ. Имеются тематические стенды, посвященные историко-культурным памятникам древнего Приаралья.

Представлены предметы быта, украшения и вооружение сакских племен, найденные во время работ на античных памятниках Чирик-Рабат и Баланды, керамический комплекс, культовые и нумизматические материалы средневекового городища Жанкент, предметы домашней утвари из средневековых огузских поселений Сырлытам-кала и Сортобе, предметы погребального инвентаря из поселения Арал-Асар и мавзолея Кердери периода Золотой Орды.

Кроме того, в огромном зале хранятся фото и видеоматериалы из архива Хорезмской археолого-этнографической экспедиции и электронные версии карт распространения археологических памятников и культур Приаралья.

Зал разделен на шесть частей, в каждой в отдельности представлены экспонаты разных эпох и культур. К примеру, в первой части можно узнать об истории изучения археологии Приаралья. В этом разделе демонстрируются артефакты и материалы Хорезмской археолого-этнографической, Жанкентской археологической, Чирик-рабатской археологичес­кой и Аральской археологичес­кой экспедиций.

Во второй части представлена Чирик-рабатская культура. Ее памятники расположены в Кармакшинском районе. Это комплексы памятников Бабиш-мола и Баланды, городище Чирик-Рабат, поселения Инкаркала и Сенгиркала. С 2004 года на них ведутся стационарные исследования.

В третьей части представлена чрезвычайно своеобразная, очень архаичная по своему внешнему облику, резко отличающаяся от всех соседних Жетыасарская культура. Добавлю: ареал жетыасарских памятников чрезвычайно широк, и территория, занятая городищами, простирается далеко на север, восток и юго-восток Жетыасарского урочища.

Первая характеристика культуры и типология памятников даны ее первооткрывателем, именитым историком, этнографом, археологом Сергеем Толс­товым в 1948 году. Раскопки здесь велись до 90-х годов прошлого века.

Интересна история и Огузских памятников, представленных в четвертой части. Они датируются IX–X веками и найдены в городищах Жанкент, Кескен Куюк-кала и Куюк-кала на берегу Куандарьи. Известно, что Жанкент был столицей Огузского государства. Городище расположено в полутора километрах от села Оркендеу в Казалинском районе.

В пятой части находятся памятники, найденные на высохшем дне Аральского моря. Найденные тут керамические изделия позволили датировать их XIII–XIV веками, то есть перио­дом Золотой Орды. Ну и шес­тая часть зала рассказывает об архитектурных памятниках Приаралья. Здесь фотоматериалы выделены по типологии и структуре на три группы: мавзолеи, минареты и мечети.