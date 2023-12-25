На элитном внедорожнике сожителя с его 23 млн тенге исчезла астанчанка

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Астанчанка незаконно завладела элитным внедорожником и 23 млн тенге своего сожителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП Акмолинской области

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Астаны

Житель столицы, руководитель ТОО, приехал 20 декабря с сожительницей в Косшы. Пока мужчина ненадолго отлучился, женщина уехала на его Lexus 570. При этом заявитель утверждает, что на заднем сиденье внедорожника была сумка с 23 млн тенге.

52-летнюю женщину задержали в арендованной квартире.

Проводится расследование по части 2 уголовной статьи «Самоуправство».

 

#Астана #задержание #полиция #деньги #транспорт

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