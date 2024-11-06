На «Энергетик» обратили внимание

Напомним: «Энергетик» уже долгое время остается наедине со своими проблемами, коих в настоящее время и не счесть. Граждане неделями остаются без воды. О горячем водоснабжении и вовсе не мечтают – его здесь нет с момента сдачи домов в эксплуатацию.

– Нашему дому 10 лет. Электросети старые, водопроводные сети старые. Застройщики на баланс такое хозяйство не берут. Отремонтировать системы «Водоканал» не может, потому что те бесхозные, не на его балансе. То есть ремонтники могут приехать только в случае ЧС и устранить аварию. Поэтому мы очень часто сидим без воды. Это наболевшая проблема. Почему нет изменений за 10 лет? – обратилась к главе области местная жительница Гульмира Чинарбекова.

Аким области заявил, что для решения вопросов потребуется дополнительное время.

– Я понимаю и разделяю ваше возмущение. Но если даже вы пять раз повторите свои жалобы, на следующий день ничего не поменяется. Мы готовы все исправить, более того, в этом направлении уже работаем... Вы прекрасно знаете – сети у нас давным-давно изношены. Менять их надо планомерно и постепенно. Да, Семейский регион снова стал областью. За это время мы не успели заменить все коммуникации. Что касается тепла и горячей воды, то в следующем году сделаем. Индивидуальный тепловой пункт – это, в принципе, вопрос дома, но мы и его решим, – заверил Нурлан Уранхаев.

Что касается бесхозных сетей, то аким области пояснил: принятие их на баланс – процесс довольно долгий. Но тем не менее хозяин у них появится.

– Для того чтобы сети официально признать, нужно подать в суд, должен пройти год. И если никто не предъявит на объект своих притязаний, только тогда… Сейчас я этим вопросом займусь, – заверил аким области.

Кроме того, глава региона пообещал в течение 10 дней вновь встретиться с жителями и обсудить готовые предложения по развитию микрорайона.

Как мы писали ранее, член общественного совета Семея Илья Бароховский предложил составить план развития микрорайона «Энергетик», как это в свое время было сделано для городских окраин.