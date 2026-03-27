Сегодня в Шымкенте в рамках международного технологического форума Digital Qazaqstan официально стартовал Decentrathon 5.0 - крупнейший мультилокационный хакатон страны, объединивший разработчиков по всей стране, cообщает Kazpravda.kz

Фото: Министерство ИИ и цифрового развития

Открывая соревнование, заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев подчеркнул, что в современной реальности технологическое лидерство определяется способностью государства создавать среду для рождения прикладных решений и сильных кадров, поэтому развитие ИИ и цифровых компетенций является вопросом национальной конкурентоспособности.

В этом году хакатон, организованный МИИЦР РК совместно с международным технопарком Astana Hub и Blockchain & AI Technology Center (BAITC), приобрел уникальный масштаб: более 3000 разработчиков из 20 городов Казахстана в течение десяти дней будут работать над реальными задачами от мировых гигантов индустрии, таких как inDrive и Solana Superteam Kazakhstan, с общим призовым фондом в 20 миллионов тенге.

Ключевой особенностью юбилейного хакатона стала социально-государственная направленность технических заданий, где компания inDrive сфокусировала участников на применении искусственного интеллекта для решения приоритетных задач госсектора.

В частности, разработчикам предстоит создать ИИ-систему для автоматического анализа законодательства, способную выявлять конфликтующие нормативы в актах различных ведомств, регулирующих одну и ту же деятельность. Это обеспечит беспрецедентную транспарентность нормативной базы. Вторая задача связана с внедрением ИИ-скоринга сельхозпроизводителей при выдаче субсидий, что гарантирует целевое и максимально эффективное расходование бюджетных средств.

Параллельно с этим Solana Superteam Kazakhstan представила задачи по разработке Web3-продуктов и сервисов на базе блокчейн-экосистемы Solana, направленные на запуск глобальных технологических решений, способных масштабироваться на миллионы пользователей по всему миру.

По словам CEO Astana Hub Магжана Мадиева, сегодня ИИ существенно снижает барьеры входа в разработку и фактически демократизирует создание технологических продуктов, именно поэтому формат хакатона стал более продолжительным, чтобы участники могли сфокусироваться на создании жизнеспособных продуктов внутри экосистемы, лучшие из которых получат поддержку в рамках акселерационных программ хаба.

CTO inDrive Юрий Мисник, подчеркнул, что для глобальной платформы партнерство с Decentrathon - это возможность не только делиться экспертизой в области масштабируемой инфраструктуры и данных, но и совместно с правительством стимулировать здоровую конкуренцию, которая помогает появляться новым технологическим лидерам, чьи идеи приносят реальную пользу обществу и государственным сервисам.

Лучшие команды получат возможность продолжить работу над своими решениями на базе международного центра искусственного интеллекта ALEM AI с перспективой дальнейшего развития и внедрения проектов.

«Для нас важно, чтобы работа команд не заканчивалась на этапе хакатона, а получила продолжение внутри экосистемы», - отметила Айдана Каскырбек, CEO Blockchain & AI Technology Center.

Decentrathon 5.0 выходит за рамки обычного конкурса, становясь фундаментом для долгосрочных технологических партнерств и стратегическим вкладом в Год цифровизации и искусственного интеллекта, который обеспечит Казахстану устойчивый приток инноваций и качественную трансформацию всей IT-отрасли.