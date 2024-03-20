«На гербе должна быть отражена история Золотой Орды» – мажилисмен

Депутат Мажилиса Еркин Абиль считает, что на новом гербе необходимо отразить историю Золотой Орды. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.
«Государственный герб должен быть простым и понятным не только для казахстанца, но и для любого иностранца, а также воплощать в себе уважение к историческому прошлому и устремленность нашего народа в будущее. Если мы хотим, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном, следует подумать над отражением этого факта в государственных символах», - заявил мажилисмен.
Он предлагает правительству создать площадку для обсуждения идеи модернизации государственных символов, куда должны войти общественные деятели, специалисты в геральдике.
По его словам, площадка должна стать пространством для дискуссии на эту тему и привести обсуждение к общему знаменателю.
«Необходимо подготовить все материалы по модернизации государственной символики для обсуждения на площадке, в том числе обеспечить полными данными по всем расходам, которые будут включать в себя процесс возможной смены герба», - добавил Еркин Абиль.