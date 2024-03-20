«На гербе должна быть отражена история Золотой Орды» – мажилисмен

Депутат Мажилиса Еркин Абиль считает, что на новом гербе необходимо отразить историю Золотой Орды. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: parlam.kz

«Государственный герб должен быть простым и понятным не только для казахстанца, но и для любого иностранца, а также воплощать в себе уважение к историческому прошлому и устремленность нашего народа в будущее. Если мы хотим, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном, следует подумать над отражением этого факта в государственных символах», - заявил мажилисмен.

Он предлагает правительству создать площадку для обсуждения идеи модернизации государственных символов, куда должны войти общественные деятели, специалисты в геральдике.

По его словам, площадка должна стать пространством для дискуссии на эту тему и привести обсуждение к общему знаменателю.