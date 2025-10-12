Фото: КГД

На казахстанско-китайской границе на пункте пропуска «Нур Жолы» наблюдается временное скопление автотранспортных средств, следующих в направлении Китайской Народной Республики. Основной причиной сложившейся ситуации стало отсутствие у отечественных перевозчиков иностранных бланков разрешений, необходимых для пересечения границы, которые обмениваются между профильными транспортными ведомствами двух стран.

В целях урегулирования ситуации Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством транспорта ведёт активную работу. В настоящее время между профильными ведомствами Казахстана и Китая продолжаются переговоры, направленные на обеспечение казахстанской стороны дополнительным количеством иностранных бланков разрешений.

Одновременно с этим, КГД МФ РК провёл переговоры с Главным таможенным управлением КНР. В результате достигнута договорённость о временном увеличении числа автотранспортных средств, принимаемых китайской стороной. Также согласованы дополнительные меры по увеличению пропускной способности и ускорению процедур таможенного оформления на китайских пунктах пропуска.

С учётом сложившейся ситуации и с целью минимизации финансовых потерь перевозчиков, КГД МФ РК совместно с АО «ИУЦ» — администратором электронной очереди «CarGoRuqsat» — принял решение о продлении срока действия активных бронирований на 72 часа. Это позволит перевозчикам сохранить ранее внесённые 1 МРП за бронирование и гарантийный взнос в размере 20 МРП, установленный обновлёнными правилами работы системы, и обеспечит стабильность пропуска после возобновления выдачи иностранных разрешений.

Кроме того, после поступления в страну новой партии бланков категории «С» от Министерства транспорта КНР, отечественные перевозчики, не успевшие подать заявку на ИБР, смогут оформить и получить бланки по ранее бронированной очереди в установленном порядке.

КГД МФ РК сообщает, что ситуация находится на постоянном контроле. Все принимаемые меры направлены на скорейшее восстановление нормального режима пропуска автотранспортных средств и обеспечение бесперебойного транспортного потока.

В этой связи КГД МФ РК выражает благодарность перевозчикам за понимание и просит временно воздержаться от поездок к пунктам пропуска до поступления новой партии иностранных бланков разрешений.