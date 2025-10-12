На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка

Транспорт
1

Профильное ведомство сообщает, что ситуация находится на постоянном контроле, передает Kazpravda.kz

Фото: КГД

На казахстанско-китайской границе на пункте пропуска «Нур Жолы» наблюдается временное скопление автотранспортных средств, следующих в направлении Китайской Народной Республики. Основной причиной сложившейся ситуации стало отсутствие у отечественных перевозчиков иностранных бланков разрешений, необходимых для пересечения границы, которые обмениваются между профильными транспортными ведомствами двух стран.

В целях урегулирования ситуации Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством транспорта ведёт активную работу. В настоящее время между профильными ведомствами Казахстана и Китая продолжаются переговоры, направленные на обеспечение казахстанской стороны дополнительным количеством иностранных бланков разрешений.

Одновременно с этим, КГД МФ РК провёл переговоры с Главным таможенным управлением КНР. В результате достигнута договорённость о временном увеличении числа автотранспортных средств, принимаемых китайской стороной. Также согласованы дополнительные меры по увеличению пропускной способности и ускорению процедур таможенного оформления на китайских пунктах пропуска.

С учётом сложившейся ситуации и с целью минимизации финансовых потерь перевозчиков, КГД МФ РК совместно с АО «ИУЦ» — администратором электронной очереди «CarGoRuqsat» — принял решение о продлении срока действия активных бронирований на 72 часа. Это позволит перевозчикам сохранить ранее внесённые 1 МРП за бронирование и гарантийный взнос в размере 20 МРП, установленный обновлёнными правилами работы системы, и обеспечит стабильность пропуска после возобновления выдачи иностранных разрешений.

Кроме того, после поступления в страну новой партии бланков категории «С» от Министерства транспорта КНР, отечественные перевозчики, не успевшие подать заявку на ИБР, смогут оформить и получить бланки по ранее бронированной очереди в установленном порядке.

КГД МФ РК сообщает, что ситуация находится на постоянном контроле. Все принимаемые меры направлены на скорейшее восстановление нормального режима пропуска автотранспортных средств и обеспечение бесперебойного транспортного потока.

В этой связи КГД МФ РК выражает благодарность перевозчикам за понимание и просит временно воздержаться от поездок к пунктам пропуска до поступления новой партии иностранных бланков разрешений.

#Китай #граница #пробка

Популярное

Все
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Лювак для бодрости
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
Задержан начальник хоккейной команды «Кулагер»
Третий стадион по стандарту УЕФА открылся в Казахстане
Стекольный завод запущен в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Аста…
Питер Фостер уходит с поста главы Air Astana
Алматинская полиция выступила с обращением к автовладельцам
Казахстанцы смогут чаще летать в Таиланд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]