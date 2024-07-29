На Хоргосе построят аэропорт

Инвестиции в проект составят около 2,5 млрд долларов
На таможенном посту Хоргос в области Жетісу планируют построить аэропорт. Об этом сегодня сообщили на III заседании Казахстанско-Саудовского Делового Совета в Алматы, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Инвестиции в проект составят около 2,5 млрд долларов. Главная цель – увеличение объёмов торговли между двумя странами. Для этого будет создана прямая логистика по авиамаршруту. В конференции приняли участие более 10 отечественных организаций и больше 50 компаний из Саудовской Аравии.
Председатель правления внешней торговой палаты Мурат Каримсаков отметил заинтересованность саудовских компаний в Казахстане.
«Им очень интересно реализовывать проекты в сельском хозяйстве, а также в таких отраслях, как переработка, нефтехимия и газохимия», - сообщил он.
По словам сопредседателя Казахстанско-Саудовского Делового Совета Ахмеда Али аль-Дахиля, уже состоялось две встречи.
«В результате второй, прошедшей в Эр-Рияде, мы открыли Al-Farabi Innovation Hub, который оказывает поддержку в сфере IT-технологий. Хочу подчеркнуть, что интерес есть с обеих сторон, и уже подписано множество соглашений. Мы стремимся развивать торговые отношения между нашими странами, включая инвестиции в такие направления, как туризм и геология», - поделился Ахмед Али аль-Дахиль.