На Хоргосе построят аэропорт

Международное сотрудничество , Инвестиции
115
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Инвестиции в проект составят около 2,5 млрд долларов

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

На таможенном посту Хоргос в области Жетісу планируют построить аэропорт. Об этом сегодня сообщили на III заседании Казахстанско-Саудовского Делового Совета в Алматы, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Инвестиции в проект составят около 2,5 млрд долларов. Главная цель – увеличение объёмов торговли между двумя странами. Для этого будет создана прямая логистика по авиамаршруту. В конференции приняли участие более 10 отечественных организаций и больше 50 компаний из Саудовской Аравии.

Председатель правления внешней торговой палаты Мурат Каримсаков отметил заинтересованность саудовских компаний в Казахстане.

«Им очень интересно реализовывать проекты в сельском хозяйстве, а также в таких отраслях, как переработка, нефтехимия и газохимия», - сообщил он.

По словам сопредседателя Казахстанско-Саудовского Делового Совета Ахмеда Али аль-Дахиля, уже состоялось две встречи.

«В результате второй, прошедшей в Эр-Рияде, мы открыли Al-Farabi Innovation Hub, который оказывает поддержку в сфере IT-технологий. Хочу подчеркнуть, что интерес есть с обеих сторон, и уже подписано множество соглашений. Мы стремимся развивать торговые отношения между нашими странами, включая инвестиции в такие направления, как туризм и геология», - поделился Ахмед Али аль-Дахиль.

 

 

 

#соглашение #строительство #аэропорт #Хоргос

Популярное

Все
Почему самая известная дзюдоистка мира расплакалась на Олимпиаде
Как прошел второй день Олимпиады в Париже для казахстанских спортсменов
Казахстан в этом году установил рекорд в дорожном строительстве
За плохую уборку в поездах наказали клининговую компанию
Какие спортсмены сегодня выступят на ОИ-2024
«Мошенника» оправдал Верховный суд по протесту генпрокурора
Внутренние рейсы субсидируются в девяти областях на 6,6 млрд тенге
Более тысячи фирм-однодневок выявили налоговики с помощью биометрии
Роман Скляр провел совещание по нацпроекту «Комфортная школа»
Токаев освободил от должности зампредседателя КНБ
Падение дельтаплана на Алаколе: в КГА обратились к казахстанцам
«Хотел заработать на мопед»: МВД – о наркопреступности среди подростков
Большинство внутренних мигрантов поселилось в Павлодарской области
Рост экспорта в Китай железнодорожным транспортом составил 19%
Работу акимов будут оценивать по социальным индикаторам
Сумма просроченных займов физлиц приблизилась к 1 трлн тенге
За первое полугодие Казахстан добыл 44,7 млн тонн нефти
Человеку впервые пересадили титановое сердце
150 особей тюленей изымут для научных исследований в Казахстане
Отбасы банк для кредитования по программе "Наурыз" привлек на KASE 170,5 млрд тенге
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Сотрудники аэропортов Парижа хотят устроить забастовку в день открытия Олимпиады
Премьер проверил ход строительства домов в двух районах Актюбинской области
Трое детей остались запертыми в горящей машине в Астане
Президент наградил орденом «Барыс» Пантелея Кесоглу
Токаев переговорил по телефону с избранным президентом Ирана
Грузовик с краской опрокинулся на трассе Астана - Петропавловск
Предприятия Группы ERG масштабно отметили День металлурга
Директор школы в Мангистау собирал деньги с учителей на оплату своих штрафов
Олжас Бектенов посетил пострадавшее от паводков село в ЗКО
Предпринимателям Актюбинской области возмещают ущерб от паводка
Японцы обследуют гидротехнические сооружения в четырех областях Казахстана
Олимпийский огонь прибыл в департамент Франции Сена и Марна
Нефтяники будут закупать продукцию сельчан в ЗКО
Бейнеуский зерновой терминал посетили делегации трех стран
Зачинщики смертельной драки в Шымкенте задержаны в Подмосковье
На сколько подорожает проезд в автобусах Астаны с 1 августа
Применять ИИ учат школьников и педагогов Казахстана
АН-2 разбился в Акмолинской области
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»

Читайте также

Казахстан и Азербайджан согласовали ветеринарные сертификаты
Проблемы логистики обсудили на межправительственной комисси…
Бектенов встретился с губернатором Тюменской области
Казахстан официально представлен в ИКАО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]