На имя президента поступают телеграммы соболезнования от мировых лидеров

Президент, Происшествия, Чрезвычайные ситуации
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Телеграммы соболезнования на имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступают в связи с общенациональным днем траура, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы соболезнования от мировых лидеров и представителей международных структур в связи с человеческими жертвами в результате масштабных пожаров в области Абай.

Президент России Владимир Путин выразил Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана свои искреннее сочувствие и поддержку в связи с масштабными лесными пожарами, обрушившимися на восточные районы Казахстана.

«Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни», – говорится в телеграмме лидера России.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с глубоким прискорбием воспринял новость о жертвах в результате масштабных лесных пожаров.

«В этот скорбный час выражаю мои глубокие соболезнования Вам, а также братскому и дружественному народу Казахстана. Прошу передать наши искренние слова сочувствия родным и близким погибших. Уверен, что эта чрезвычайная ситуация будет полностью преодолена в ближайшее время», – отмечается в телеграмме лидера Узбекистана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил Касым-Жомарту Токаеву глубочайшие соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате лесных пожаров.

«Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, прошу передать искренние слова поддержки родным и близким погибших казахстанцев и скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме лидера Кыргызстана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что усилиями Правительства и народа дружественного Казахстана последствия пожаров вскоре будут ликвидированы.

«С чувством глубокой печали восприняли весть о масштабных пожарах и значительном уроне в области Абай, в результате которых имеются человеческие жертвы. Выражаем наши искренние соболезнования всему братскому народу Казахстана, родными и близким погибших», – пишет президент Таджикистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в области Абай, повлекшими человеческие жертвы.

«От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично выражаю слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего восстановления пострадавших территорий», – отмечается в телеграмме Сердара Бердымухамедова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и тяжелыми последствиями сильных лесных пожаров в области Абай.

«В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших и всему народу Казахстана. Желаю скорейшего устранения последствий стихийного бедствия», – отмечается в телеграмме Ильхама Алиева.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от имени народа Турции и от себя лично выразил глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших в этой трагедии. От имени турецкого народа и от своего имени хочу пожелать пострадавшим скорейшего выздоровления», – говорится в телеграмме президента Турецкой Республики.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования в связи с гибелью 14 человек в результате лесного пожара в Казахстане.

«От имени Правительства и народа Пакистана я выражаю искренние соболезнования президенту Касым-Жомарту Токаеву и семьям погибших в связи с невосполнимой утратой. Молюсь о скорейшем выздоровлении пострадавших», – написал Шахбаз Шариф.

Телеграммы соболезнования продолжают поступать.

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