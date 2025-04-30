Масштабный мониторинг акватории реки продлится и после завершения сбросов с Верхне-Иртышского каскада водохранилищ – до тех пор, пока полностью не будет снижен уровень воды, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото из архива Валерия Бугаева

В этом году регулируемые сбросы из водохранилищ Восточно-Казахстанской и Абайской областей продлятся до 5 мая, а общий объем природоохранного попуска превысит 5,77 кубических километров воды.

Специалисты считают, что это позволит залить до 85% поймы в павлодарском Прииртышье, при этом река вернется в русло к середине мая.

Как рассказал руководитель ДЧС Павлодарской области Рустамбек Амрин, на сегодняшний день в регионе установлено 14 временных гидропостов, ведущих круглосуточный контроль уровня воды. В каждом районе, по территории которого протекает Иртыш, работают мобильные оперативные группы, способные своевременно отреагировать на любые изменения обстановки.

Ранее состоялся объезд всех населенных пунктов, расположенных вдоль реки: были проверены защитные дамбы, гидротехнические сооружения и готовность всех служб к возможным паводковым рискам.