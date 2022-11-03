На изъятые у коррупционеров деньги построят школу и workout-площадку в Актюбинской области

Деньги, изъятые у коррупционеров, направят на строительство школы в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

По информации Антикора, в Актюбинской области по итогам досудебных расследований в сентябре этого года виновные в коррупционных преступлениях должностные лица возместили ущерб в 197 миллионов тенге.

«По согласованию с акиматом области принято решение об использовании указанной суммы на завершение строительства школы села Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области, которое признано проблемным.

Школу в селе Кумжарган планировалось открыть еще в январе 2019 года и решить проблему детей из 54 семей, обучавшихся в старой школе (1974 года постройки). Однако в связи с неисполнением подрядной компанией обязательств и признания ее недобросовестным поставщиком школа так и не была запущена.

На данный момент к объекту привлечен новый поставщик, которому для завершения будет выделено 150 миллионов тенге», – сообщили в ведомстве.

Часть возмещенных денег будет использована для строительства одной из самых крупных в стране workout-площадок на территории города Актобе. Это придаст импульс развитию детского массового спорта, добавили в Антикоррупционной службе.

Агентство продолжает исполнять поручения президента о строительстве школ на деньги, возмещенные по делам о коррупционных правонарушениях.