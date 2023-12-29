На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы

Новыми газовыми автобусами пополнился коммунальный автопарк Алматы. Летом на линию вышли 100 новых автобусов. Завершаются процедуры по подготовке еще 500 автобусов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса

Фото: пресс-служба акимата Алматы

«По мере готовности 500 новых автобусов выйдут на наиболее загруженные и популярные маршруты. Так, в январе планируется усилить маршруты №№63, 28, 14, 92, 120, 120а, 79, 50 и другие», – сообщили в городской администрации.

Троллейбусный парк закупил 100 троллейбусов, которые уже курсируют на линии.

С начала года в Алматы запущены 22 новых маршрута, где задействовано 205 автобусов, и обновлен подвижной состав на 24 маршрутах за счет 364 автобусов. При этом средний пассажиропоток в сутки вырос с 1,2 млн до 1,5 млн пассажиров.

Доля транспорта на экологическом виде топлива к концу года составила 53%, заключили в акимате.

Ранее в Алматы озвучили график работы общественного транспорта в новогодние выходные.