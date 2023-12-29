Озвучен график работы общественного транспорта в Алматы в новогодние выходные

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Как будет ходить общественный транспорт в Алматы в праздничные дни, рассказали в акимате города, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате обозначили, что ежегодно в новогодние праздничные дни пассажиропоток в городе Алматы значительно снижается. К примеру, в новогодние выходные 2022-2023 годов, по данным транспортного холдинга, он составил 300 тысяч человек в день, тогда как в будние дни этот показатель доходит до 1,5 млн.

В ближайшие праздничные дни общественный транспорт в Алматы будет работать по следующему графику:

- 30 и 31 декабря 2023 года и 2 января 2024 года – в штатном режиме до 23:00, на линии будут курсировать 80% подвижного состава;

- 1 января 2024 года ожидается значительное снижение пассажиропотока, поэтому на линию будут выведены 50% автобусов.

Маршрут №12, который курсирует до «Медеу», будет работать в штатном режиме по графику выходного дня до 23:30 с выходом на линию 20 единиц подвижного состава.

Работа ночного маршрута №3 остается без изменений.

Метрополитен Алматы будет работать по графику выходного дня с 6:20 до 00:00 с интервалом движения до 12 минут.

Ранее сообщалось о работе общественного транспорта в праздничные дни в Астане.

 

#Алматы #транспорт #праздники #общественный транспорт

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