На каких условиях могут работать несовершеннолетние в Казахстане

Занятость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Согласно трудовому законодательству, дети с 14-летнего возраста вправе по разрешению родителей в свободное от учебы время участвовать в общественно-полезном труде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане разрабатывается список легких работ, на которых разрешается использование труда несовершеннолетних детей в возрасте от 14-ти до 16-ти лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда

Согласно трудовому законодательству, дети с 14-ти лет вправе по разрешению родителей в свободное от учебы время участвовать в общественно-полезном труде, доступном им по состоянию здоровья и развитию, ненаносящем вреда физическому, нравственному и психическому состоянию ребенка, а также имеют право на получение профессии.

«По последним данным МОТ (январь 2021 года), в мире численность работающих детей составила 152 млн, из них 106 млн или 70% работают в сельском хозяйстве. Почти половина из них заняты в профессиях, которые считаются опасными для здоровья и жизни. 17% или 26 млн детей – в сфере услуг, 12% или 18 млн – в промышленной отрасли, включая горнодобывающую», – озвучила министр.

В РК для работников, не достигших 18-летнего возраста, продолжительность рабочего времени сокращается и составляет не более 36 часов в неделю. Они также не могут быть привлечены к сверхурочным работам. Трудовые договоры с такими работниками заключаются только после обязательного предварительного медосмотра и в дальнейшем они должны проходить его ежегодно.

«Министерством разрабатывается список легких работ, на которых разрешается использование труда несовершеннолетних детей в возрасте от 14-ти до 16-ти лет в свободное от учебы время. В целях искоренения фактов незаконного привлечения детей к труду ведется активная работа по линии правоохранительных, социальных, образовательных органов, а также неправительственных организаций», – добавила глава МТСЗН.

В 2022 году было зарегистрировано 3 факта незаконного привлечения несовершеннолетних к труду, а в 2023 году выявлен только 1 факт.

#работа #Минтруда #несовершеннолетние

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