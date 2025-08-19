На Кольсае стартовал международный тренинг по тушению лесных пожаров

Венера Баталова
корреспондент

В мероприятии принимают участие 45 специалистов из Республики Корея, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Бутана и Казахстана

Фото: Qazaqormany

В живописных горах на территории национального парка «Көлсай көлдері» состоялось торжественное открытие международного тренинга по подготовке инструкторов по тушению лесных пожаров в засушливых регионах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

Участников ждет насыщенная программа, включающая теоретические занятия и практическую отработку навыков. Особое внимание будет уделено обмену опытом, внедрению современных методов пожаротушения и взаимодействию служб различных стран при чрезвычайных ситуациях.

Организаторы отметили актуальность мероприятия: в последние годы лесные пожары в засушливых регионах стали одной из ключевых угроз экосистемам. Подготовка высококвалифицированных специалистов становится важнейшим шагом в предотвращении масштабных природных бедствий.

Международный тренинг продлится несколько дней и завершится демонстрационными учениями с участием всех стран-участниц.

#учения #пожары #тушение #Кольсай

