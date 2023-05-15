На контроле Свежий выпуск 15 мая 2023 г. 3:00 0 Самат Бейсембаев В Астане по-прежнему актуальна проблема долгостроев. Но если одни объекты только отстают от графика, то других отличает еще и плохое качество строительства. Аким города Женис Касымбек посетил проблемные объекты – жилые комплексы «Зере-2», «Араби-2», «Гранитный-2», «Мирный дом», «Коргалжынский квартал». Вложившиеся в их строительство дольщики ждут ключей от квартир уже много лет. – Перед застройщиками стоит задача увеличить темпы строительства, по максимуму использовать строительный сезон, при этом уделяя должное внимание качеству. До отопительного сезона объекты должны быть подключены к теплу. Застройщики должны понимать, что это судьбы людей, которые на протяжении долгих лет ждут свои квартиры, – отметил аким Астаны. #казахстан #Астана #акимат #застройщики #график строительства #Долгострои