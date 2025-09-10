На крыльях духа

Культура
7
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Творческий вечер известного поэта и композитора Еркожи Тлепбердиева состоялся в Астане

фото пресс-службы «Казахконцерта»

Мероприятие, прошедшее на сцене Центрального концертного зала «QAZAQSTAN», стало настоящим праздником патриотической песни.

Творческое содружество Еркожи Тлепбердиева с ведущими композиторами нашей страны обогатило отечественное музыкальное искусство рядом высокохудожественных произведений, в которых традиционная напевность казахского стиха раскрывается через выразительный интонационный мелодический рисунок. Для стиля поэта характерно гармоничное слияние личных и общественных чувств, придающее создаваемым образам внутреннюю одухотворенность, полнокровность и жизненность. В песнях, написанных на стихи Еркожи Тлепбердиева, на эмоциональном уровне ощущается осознание им собственного творческого «я», которое тем глубже и масштабнее, чем теснее духовная связь поэта с жизнью его народа. Чувство личной сопричастности к свершениям независимого Казахстана наделяет его произведения ярким патетическим звучанием, отзывающимся гордостью в сердцах читателей и слушателей.

Гражданственность – не просто одно из качеств, это сердце песенной поэзии Еркожи Тлепбердиева. Вместе с тем поэт всем своим творчеством опровергает стереотип, будто общественно-политический темперамент сковывает возможности лирического таланта. Так, исполненная Алибеком Альмадиевым песня «Офицер мырзалар» – это взволнованный и задушевный рассказ о нелегкой службе защитников Отечества. Естественность гражданского пафоса композиции выразительно подчеркивается ее лирической тональностью. Горячей страстью проникнута песня «Арман», прозвучавшая в исполнении Курмаша Махана. Привнесение элементов танго придало мелодии особую изящность, пластичность и экспрессивность.

Интернациональный характер творчества Еркожи Тлепбердиева в полной мере раскрывается в песне «Халықтар достығы мәңгілік жасасын». Дружба народов для Еркожи Тлепбердиева отнюдь не лозунг, а непременное условие развития страны и залог постоянного совершенствования человеческих отношений.

Ничуть не меньшее значение поэт придает силе исторической памяти и самобытности национального характера. Обращаясь к образам легендарных героев прошлого, Еркожа Тлепбердиев стремится отыскать то, что роднит их с современной эпохой. Вошедшие в программу вечера композиции «Райымбек-батыр» и «Абылай-хан» – это дань памяти предкам и одновременно призыв быть достойными их славы. Достоверность и глубина проработки исторических образов позволили развернуть перед слушателями правдивую картину далекого прошлого, когда в жестоких сражениях решалась судьба нашей Родины.

Особое место в песенной поэзии Еркожи Тлепбердиева занимают военно-патриотические произведения. На его стихи написано множество маршей, сочетающих современное звучание с ритмической строгостью и размеренностью темпа. Слушателмя, несомненно, запомнились такие песни как «Әскери керней» и «Елдің қорғаны».

Украшением творческого вечера стало участие в нем солистов ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК, хора «Ерлер», оркестра Службы охраны Президента, ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, а также артистов ансамбля песни и танца Пограничной службы КНБ РК. Творческие коллективы силовых структур впервые объединились на одной сцене с солистами «Қазақконцерта» Кларой Толенбаевой, Нурболатом Арзамасом, Айзадой Капоновой, чтобы подарить слушателям незабываемый вечер.

Бурные аплодисменты – лучшее доказательство того, что со своей задачей артисты справились безупречно. Много теплых слов прозвучало в адрес Еркожи Тлепбердиева. Отвечая на поздравления, поэт поблагодарил гостей вечера за внимание к его творчеству и за поддержку отечественной культуры, которая, как и прежде, остается надежным духовным и вдохновляющим ориентиром.

#концерт #творчество #Еркожи Тлепбердиев

