Какие улицы перекроют в Алматы на Наурыз

Это связано с проведением массовых и зрелищных мероприятий к празднику.

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы 21 и 22 марта дорожное движение по улицам Желтоксан, Абылай хана, Назарбаева будет ограничено, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

Как поясняется, в мегаполисе планируется проведение праздничных мероприятий, посвященных Наурыз Мейрамы.

В этой связи дорожное движение по улицам Желтоксан, Абылай хана, Назарбаева, в промежутке от улицы Гоголя до улицы Кабанбай батыра будет ограничено.

Кроме того, закроют движение по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до улицы Назарбаева (на площади Астана).

Вместе с тем, полиция Алматы сообщает об ограничении парковки автотранспорта на указанных участках.

«В целях обеспечения дорожной безопасности, во избежание заторных явлений и плохого настроения в праздничные дни, полиция Алматы призывает граждан отнестись с пониманием к указанным мерам, заблаговременно корректировать маршрут своего передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД», - говорится в сообщении ДП.