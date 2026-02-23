На основе идеи человекоцентричности

176
Артур Ластаев, уполномоченный по правам человека в РК

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан поделился своим мнением о предстоящем референдуме по проекту новой Конституции, передает Kazpravda.kz  

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Мы стоим на пороге исторического выбора: на республиканском референдуме граждане определят будущее страны. Нам предстоит ответить на вопрос, который может определить архитектуру политической системы, баланс полномочий между ветвями власти и дальнейший вектор развития государства. От итогов голосования по проекту новой Конституции будет зависеть не только формально-правовая конструкция, но и темпы институциональных реформ, атмосфера общественного доверия.

Предлагаемые изменения опираются на анализ более чем 30-летней правоприменительной практики действующей Конституции. Были выявлены как сильные стороны конституционной модели, так и нормы, требующие уточнения и современной интерпретации.

Иными словами, речь идет не о ситуативных тактических решениях, а о закономерном стратегическом развитии – логичном эволюционном уточнении и дальнейшем совершенствовании уже существующих норм. Как омбудсмену, но в первую очередь как гражданину Республики Казахстан, мне очень важно, что особое значение в проекте Конституции отведено человеку, его правам и свободам. Они поставлены в центр государственной модели. Человекоцентричность провозглашается смысловым ядром будущего Основного закона. Этот приоритет встраивается во все основные общественные институты, определяет ключевые ориентиры для государства и самих граждан.

Впервые в истории Казахстана декларируется принцип, основанный на неукоснительном соблюдении прав и свобод человека, признающихся неотъемлемыми и неотчуждаемыми. Первостепенную роль прав человека подчеркивает переименование 2-го раздела Основного закона. Если в действующей редакции Конституции этот раздел называется «Человек и гражданин», то в проекте – «Основные права, свободы и обязанности».

Это незыблемые основы, определяющие меру дозволенного, свободного и должного поведения. Их определение необходимо для баланса между частными и общественными интересами.

Отмечу также, что в проекте Основного закона отдельные права и свободы человека были усилены. К примеру, право человека на жизнь. В рамках работы Конституционной комиссии мы предлагали его максимально абсолютизировать. Связано это с тем, что данное право первично по отношению к другим. Без него другие свободы просто бы не существовали.

По итогам профессионального и всестороннего обсуждения в статье 17 проекта право на жизнь все-таки было признано неотъемлемым и неотчуждаемым. Это будет означать, что уже Конституция, а не отраслевые законы, обязывает защищать жизнь.

Более того, в статье 12-й остается возможность самозащиты прав и свобод, в том числе жизни, законными способами, включая необходимую оборону. Это также гармонично дополняет неотъемлемость права на жизнь. Сюда же можно отнести и усиливающие поправки по смертной казни.

Напомним, ее отменили в 2022 году, провозгласив жизнь человека наивысшим приоритетом. И если в статье 15 действующей Конституции смертная казнь запрещается, то в статье 17-й проекта – она запрещена. Разница всего в несколько букв, но семантически мы фиксируем невозможность возврата к ее применению. В статье 18 проекта отдельно закреплена гарантия права на личную неприкосновенность. Это значит, что никто не может произвольно лишить человека свободы.

В раздел 2 проекта, посвященного фундаментальным правам человека, также перенесены основополагающие гарантии на справедливый суд. К примеру, в статье 19 заложены такие базовые нормы, как право не давать показания против себя, своих близких и не доказывать свою невиновность. То же самое касается и священнослужителей в отношении доверившихся им на исповеди. Эти нормы будут на самом высоком уровне защищать фундаментальные права, служить конституционным заслоном от самообвинения и произвола.

В этом же ряду: закрепление презумпции невиновности, недопустимость повторного наказания за одно и то же деяние, гарантирование неприкосновенности чести человека, охрана персональных данных и интеллектуальной собственности, детализация положений по свободе слова, запрет не только на лишение жилища, но и выселение из него. Поэтому я глубоко убежден, что комиссией подготовлен качественный и взвешенный документ, пронизанный идеями человекоцентричности.

Он учитывает самые фундаментальные международные стандарты, национальное своеобразие и прогрессивные идеи дальнейшего государственного строительства.

#проект #реформа #конституция #референдум

Популярное

Все
В Мексике ликвидировали наркобарона Эль Менчо
Ряд казахстанских спортсменов вошел в число лучших на Олимпиаде - 2026
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
Олимпийские игры торжественно закрылись в Италии
Министр обороны проверил готовность миротворцев к миссии на Голанские высоты
На США вновь обрушились мощные снегопады
Почти 40 млрд тенге направят на расширение фармпроизводства в Шымкенте
Подозреваемого в серийном мошенничестве доставили из Турции в Казахстан
Телебашню Tokyo Skytree закрыли после остановки лифта
Наш выбор - сильная страна и защищенный труд
В США назвали количество женщин-миллиардеров
На основе идеи человекоцентричности
Более 700 потенциальных родников выявили в Казахстане
Премьер провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»
В Лондоне прошла церемония BAFTA
Год цифровизации и ИИ: утвержден план мероприятий
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
У православных христиан началась Масленица
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Лайфхак для жизни на селе
Премьеру международного спектакля представили в Астане
Молодежь ощущает причастность к реформам
История региона в живописи
На службе Отечеству
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Отопительный сезон проходит стабильно
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге

Читайте также

Наш выбор - сильная страна и защищенный труд
730 автобусов задействуют для информирования казахстанцев о…
Известные казахстанцы поддержали новый проект Конституции
Более 80 тысяч пользователей поддержали инициативу Общенаци…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]