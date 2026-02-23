Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Мы стоим на пороге исторического выбора: на республиканском референдуме граждане определят будущее страны. Нам предстоит ответить на вопрос, который может определить архитектуру политической системы, баланс полномочий между ветвями власти и дальнейший вектор развития государства. От итогов голосования по проекту новой Конституции будет зависеть не только формально-правовая конструкция, но и темпы институциональных реформ, атмосфера общественного доверия.

Предлагаемые изменения опираются на анализ более чем 30-летней правоприменительной практики действующей Конституции. Были выявлены как сильные стороны конституционной модели, так и нормы, требующие уточнения и современной интерпретации.

Иными словами, речь идет не о ситуативных тактических решениях, а о закономерном стратегическом развитии – логичном эволюционном уточнении и дальнейшем совершенствовании уже существующих норм. Как омбудсмену, но в первую очередь как гражданину Республики Казахстан, мне очень важно, что особое значение в проекте Конституции отведено человеку, его правам и свободам. Они поставлены в центр государственной модели. Человекоцентричность провозглашается смысловым ядром будущего Основного закона. Этот приоритет встраивается во все основные общественные институты, определяет ключевые ориентиры для государства и самих граждан.

Впервые в истории Казахстана декларируется принцип, основанный на неукоснительном соблюдении прав и свобод человека, признающихся неотъемлемыми и неотчуждаемыми. Первостепенную роль прав человека подчеркивает переименование 2-го раздела Основного закона. Если в действующей редакции Конституции этот раздел называется «Человек и гражданин», то в проекте – «Основные права, свободы и обязанности».

Это незыблемые основы, определяющие меру дозволенного, свободного и должного поведения. Их определение необходимо для баланса между частными и общественными интересами.

Отмечу также, что в проекте Основного закона отдельные права и свободы человека были усилены. К примеру, право человека на жизнь. В рамках работы Конституционной комиссии мы предлагали его максимально абсолютизировать. Связано это с тем, что данное право первично по отношению к другим. Без него другие свободы просто бы не существовали.

По итогам профессионального и всестороннего обсуждения в статье 17 проекта право на жизнь все-таки было признано неотъемлемым и неотчуждаемым. Это будет означать, что уже Конституция, а не отраслевые законы, обязывает защищать жизнь.

Более того, в статье 12-й остается возможность самозащиты прав и свобод, в том числе жизни, законными способами, включая необходимую оборону. Это также гармонично дополняет неотъемлемость права на жизнь. Сюда же можно отнести и усиливающие поправки по смертной казни.

Напомним, ее отменили в 2022 году, провозгласив жизнь человека наивысшим приоритетом. И если в статье 15 действующей Конституции смертная казнь запрещается, то в статье 17-й проекта – она запрещена. Разница всего в несколько букв, но семантически мы фиксируем невозможность возврата к ее применению. В статье 18 проекта отдельно закреплена гарантия права на личную неприкосновенность. Это значит, что никто не может произвольно лишить человека свободы.

В раздел 2 проекта, посвященного фундаментальным правам человека, также перенесены основополагающие гарантии на справедливый суд. К примеру, в статье 19 заложены такие базовые нормы, как право не давать показания против себя, своих близких и не доказывать свою невиновность. То же самое касается и священнослужителей в отношении доверившихся им на исповеди. Эти нормы будут на самом высоком уровне защищать фундаментальные права, служить конституционным заслоном от самообвинения и произвола.

В этом же ряду: закрепление презумпции невиновности, недопустимость повторного наказания за одно и то же деяние, гарантирование неприкосновенности чести человека, охрана персональных данных и интеллектуальной собственности, детализация положений по свободе слова, запрет не только на лишение жилища, но и выселение из него. Поэтому я глубоко убежден, что комиссией подготовлен качественный и взвешенный документ, пронизанный идеями человекоцентричности.

Он учитывает самые фундаментальные международные стандарты, национальное своеобразие и прогрессивные идеи дальнейшего государственного строительства.