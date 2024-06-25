Более 2,3 млрд тенге направят на подготовку котельной в Кокшетау к зиме

Энергетика, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Правительство приняло постановление о выделении свыше 2,3 млрд тенге из резерва на проведение неотложных работ на районной котельной №2 города Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На данном теплоисточнике установлено три пылеугольных водогрейных котла тепловой производительностью по 100 Гкал/час каждый. Они являются источником золошлаков, которые гидравлическим способом удаляются по специальным золошлакопроводам в золоотвал.

На сегодняшний день золоотвал, возведенный в 2012 году, заполнен на 100%. В этой связи средства из резерва правительства будут направлены на реконструкцию разводящей системы и увеличение золоотвала, что позволит обеспечить бесперебойную работу районной котельной в будущие отопительные сезоны.

В зимний период она работает в круглосуточном режиме. Районная котельная №2, наряду с котельными №1, «Кокшетау 2» и «Красный Яр», входит в тепловой комплекс предприятия «Кокшетау Жылу», которое занимается производством, передачей и распределением тепловой энергии. В целом оно обеспечивает теплом более 5 тыс. многоквартирных и частных жилых домов, а также 120 объектов образования, 46 объектов здравоохранения, свыше 1 тыс. объектов промышленности и прочие организации. В Казахстане продолжается интенсивная подготовка теплоисточников к предстоящему осенне-зимнему периоду.

По поручению главы государства во всех регионах ведется масштабная модернизация инфраструктуры ЖКХ. Данная работа находится на контроле руководства правительства.

#Правительство #энергетика #котельная #резерв

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