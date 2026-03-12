Роль регионов в будущей инс­титуциональной архитектуре Казахстана в контексте конституционной реформы обсудили в Караганде на заседании круглого стола, организованном партией «Amanat».

Представители научного и экс­пертного сообщества, политических партий, АНК и общест­венных советов обсудили такие ключевые положения проекта новой Конституции, как укреп­ление системы защиты прав граж­дан, ценности трудолюбия, прогресса и знаний, роль Курултая и Халық кеңесі, формирование экологичес­кой культуры.

Аким Карагандинской облас­ти Ермаганбет Булекпаев сделал акцент на том, как политические реформы отразятся на развитии экономики региона.

– Когда знания и инновации зак­реплены в Основном законе как стратегический приоритет – это сигнал для локального бизнеса, инвесторов, управленцев, – сказал Ермаганбет Булекпаев. – Это четкий месседж о том, что в нашей стране строится новая экономика знаний. В нашем регионе есть успешный кейс – индустриальная зона Saran. Как вы знаете, благодаря активной промышленной политике Сарань была выведена из числа моногородов. Кроме того, у нас создается первый в стране индустриально-инновационный хаб – «Картех». То есть будет налажена прямая связь прикладной науки и промышленных предприятий. За 2026–2027 годы планируется привлечь свыше миллиарда тенге.

Он также остановился на таких направлениях конституцион­ной реформы, как развитие конкурентоспособных трудовых ресурсов и охрана окружающей среды. Последний аспект для индус­триального региона особенно актуален. Поэтому для решения экологических проблем решено действовать по трем ключевым направлениям – это повышение требований к крупным промышленным предприятиям, газификация городов и утилизация ТБО.

К обсуждению в режиме онлайн подключился заместитель председателя Сената Парламента РК Жакип Асанов. Он подчерк­нул, что новая Конституция позитивно отразится на системе правосудия и укрепит гарантии прав граждан.

– Нормы, заложенные в проекте новой Конституции, закрепляют защиту человека в цифровой среде, включая защиту личных данных и частной жизни, – отметил Жакип Асанов. – В условиях, когда телефонное и интернет-мошенничество стало повседневной угрозой, это не второстепенная, а базовая гарантия безопасности. Если новая Конституция будет принята, то все отраслевые законы приведут в соответствие с ней. А это означает, что защита прав человека станет обязательным стандартом для всей государственной машины.

Ректор Карагандинского индус­триального университета Бахыт Жаутиков подчеркнул значение конституционной реформы для молодежи.

– Поддержка свободы научного творчества и защита интеллек­туальной собственности – это те положения проекта новой Конституции, которые создадут основу для развития исследований, внед­рения инноваций и появления университетских стартапов, – считает руководитель вуза. – Сегодня студенты активно участвуют в решении актуальных проблем в регионе. Производство полу­чает квалифицированные кадры, а учебные заведения – поддержку от бизнеса. Это устойчивый цикл развития, когда образование и производство работают в едином ритме, укрепляя экономику и создавая новые возможности для молодежи.

Участники встречи подчеркивали актуальность различных положений проекта Основного закона и пришли к единому мнению: конституционная реформа будут способствовать развитию регионов нашей страны.