На портале eGov зарегистрировался 4-миллионый пользователь
Меруерт Нургазинова
На портале электронного правительства Казахстана зарегистрировался 4-миллионный пользователь, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".
В компании уточнили, что юбилейным пользователем eGov стала жительница Актобе Анна Вандер.
Кроме того, отметили, что популярность eGov растет с каждым днем. Так, всего 7 месяцев назад число пользователей портала было на отметке 3 млн. А в апреле прошлого года эта цифра составляла 2 млн пользователей.
"Рост числа пользователей не случаен – с каждым годом растет количество доступных услуг на портале. Расширяются каналы доступа к государственным услугам. Услуги eGov можно получать в ЦОН-ах, с помощью обычного компьютера, через пункты общественного доступа, через мобильное приложение eGov и SMS-канал. Производится оптимизация процессов оказания государственных услуг", – сообщили в пресс-службе компании.
"Также с прошлого года портал электронного правительства уведомляет пользователей об истечении сроков действия документов, удостоверяющих личность, водительских прав, о необходимости пройти технический осмотр автомобиля, оплатить штрафы и другое.
Портал электронного правительства eGov.kz c 2006 года предоставляет онлайн услуги для физических и юридических лиц Казахстана. По состоянию на 1 июля электронным правительством оказано свыше 100 млн электронных услуг. В 2014 году в рейтинге ООН по развитию электронного правительства Казахстан занял 28 место, поднявшись на 10 позиций по сравнению в 2012 годом", – отмечается в распространенной информации.