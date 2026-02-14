На повестке – вопросы науки

Мажилис
135
Ербол Тишкамбаев

Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформировало проект повестки предстоящего пленарного заседания.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК

В первом чтении палате предлагается рассмотреть инициированный депутатами Парламента законопроект по вопросам науки. Документом предусматривается определение статуса ученых и научных работников, закрепление гарантий их прав, включая академическую свободу, свободу творчества, а также право на самостоятельное планирование и выбор направлений научной деятельности. ​

Кроме того, внедряется ограничение чрезмерной аудиторной нагрузки на профессорско-преподавательский состав. Предлагаются нормы по закреплению сроков проведения научных исследований, порядка их финансирования, предоставления права пользоваться научной инфраструктурой для школьников по подготовке к олимпиадам и конкурсам научных проектов. Также законопроектом планируется ввести упрощенный и ускоренный порядок регистрации лекарственных средств за счет внедрения композитной услуги, порядок регулирования референц-лабораторий и другое.

На пленарном заседании депутаты также рассмотрят Соглашение между правительствами Казахстана и Австрии о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием, подписанное 28 февраля 2025 года в Астане. Документ формирует правовую основу для сотрудничества двух стран в данной сфере. ​Кроме того, депутатам предстоит определить сроки подготовки заключений по ряду новых законопроектов, в том числе по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воин­ской службы, статуса педагога и образования, а также внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части статуса педагога.

#мажилис #наука #Бюро

