На праздник всем селом

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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Под Новый год жители села Бузулук Есильского района получили в подарок новенький Дом культуры.

фото пресс-службы районного акимата

Такому новогоднему подарку взрослые бузулукцы радовались не меньше своих детей. Да и как не радоваться, если это первое учреждение культуры, построенное в районе за последние годы.

– От всей души благодарим всех, кто причастен к этому благому делу, кто сделал такой подарок нашему селу. Мы принимаем его с огромной признательностью, радостью и волнением, со слезами на глазах. Теперь у нас есть место, где можно собираться всем селом, устраивать по праздникам вечера, проводить концерты. Талантливых людей у нас, в глубинке, немало, – сказала жительница села Гульдарай Нур­ахметова.

Поздравил земляков с праздником и заместитель акима райо­на Нурлан Саматов, приехавший на церемонию открытия. В клубе, помимо зрительного зала со сценой, расположились еще библиотека и тренажерный зал. Издали клуб привлекает внимание нарядным фасадом, прочной современной кровлей, белоснежными плас­тиковыми окнами и дверьми. На прилегающей территории нашлось место для детской площадки, спортивных тренажеров и мини-футбольного поля.

Как только разрезали тради­цион­ную ленту, сельчане прошлись по новому зданию, дружно аплодировали местным артис­там, подготовившим к открытию праздничный концерт.

#село #клуб #дом культуры #Новый год #Бузулук

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