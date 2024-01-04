На праздник всем селом Свежий выпуск 4 января 2024 г. 0:09 74 Раушан Утеулина, Акмолинская область Под Новый год жители села Бузулук Есильского района получили в подарок новенький Дом культуры. фото пресс-службы районного акимата Такому новогоднему подарку взрослые бузулукцы радовались не меньше своих детей. Да и как не радоваться, если это первое учреждение культуры, построенное в районе за последние годы. – От всей души благодарим всех, кто причастен к этому благому делу, кто сделал такой подарок нашему селу. Мы принимаем его с огромной признательностью, радостью и волнением, со слезами на глазах. Теперь у нас есть место, где можно собираться всем селом, устраивать по праздникам вечера, проводить концерты. Талантливых людей у нас, в глубинке, немало, – сказала жительница села Гульдарай Нурахметова. Поздравил земляков с праздником и заместитель акима района Нурлан Саматов, приехавший на церемонию открытия. В клубе, помимо зрительного зала со сценой, расположились еще библиотека и тренажерный зал. Издали клуб привлекает внимание нарядным фасадом, прочной современной кровлей, белоснежными пластиковыми окнами и дверьми. На прилегающей территории нашлось место для детской площадки, спортивных тренажеров и мини-футбольного поля. Как только разрезали традиционную ленту, сельчане прошлись по новому зданию, дружно аплодировали местным артистам, подготовившим к открытию праздничный концерт. #село #клуб #дом культуры #Новый год #Бузулук