На публикацию о "дефиците" инсулина ответили в Минздраве

Сегодня в Казахстане имеется достаточный запас лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Kazpravda.kz.

«Министерство здравоохранения Республики Казахстан касательно опубликованной статьи на информационном портале «ORDA.KZ» о якобы дефиците инсулина и других базовых медикаментов сообщает следующее.

На сегодняшний день в Казахстане согласно мониторингу наличия лекарственных средств в розничном сегменте дефицита не наблюдается.

Для доступности препаратов функционируют стабилизационные фонды лекарственных средств и сформирован запас на крупных оптовых аптечных складах.

На 2022 год в рамках ГОБМП (Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи) и ОСМС (обязательного социального медицинского страхования) закуплены 20 наименований инсулинов на сумму 11,1 млрд тенге. Кроме того, на складах Единого дистрибьютора также имеется достаточный запас инсулинов», – подчеркнули в ведомстве.

Здесь отметили, что инсулины отпускаются населению бесплатно, по рецептам врачей, а также пациентам, состоящим на диспансерном учёте. Следовательно, данные препараты находятся на предметно-количественном учете. Рецептурный отпуск препаратов регламентируется Правилами выписывания, учета и хранения рецептов и находится на особом контроле у министерства. Бесконтрольное применение лекарств может привести к угрозе здоровью и жизни граждан.

«Что касается розничных цен на препараты, то важно подчеркнуть, что цены на лекарственные средства формируются в рамках установленных предельных цен.

Благодаря государственному регулированию цен на лекарственные средства с учетом спроса и сезонности продаж, а также ежегодной инфляции, удается сдерживать цены на оптимальном уровне», – констатировали в Минздраве.

За превышение установленных предельных цен лекарства предусмотрена ответственность по статье 426 КРКоАП.

«Добавим, что инсулин – это белок, который требует соблюдения температурного режима. Таким образом, инсулин может испортиться, если не будут учитываться особые требования хранения и условия оперативной доставки.

С учетом вышеупомянутого просим и призываем не распространять недостоверную информацию, не создавать ажиотаж и брать за основу информацию из официальных источников Министерства здравоохранения РК», – призвали в ведомстве.