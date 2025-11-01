Поздравив с открытием школы ее учащихся и педагогов, председатель маслихата Алматинской области Куат Байгоджаев отметил, что эта прекрасная творческая мастерская – яркий пример того, как совместными усилиями власти, бизнеса и общества можно создавать будущее для детей.

– Пусть школа наполнится звонкими голосами, яркими красками и невероятными талантами. Пусть каждый ученик найдет здесь свой путь к творчеству, а педагоги с любовью ведут детей к новым вершинам. Вдохновения вам и радости от каждого дня, проведенного в стенах этого замечательного заведения! – пожелал он.

Перерезав ленту, участники церемонии совершили экс­курсию по учебным классам, оснащенным современным оборудова­нием. Школа рассчитана на детей от 4 до 17 лет. В рамках госзаказа открыты кружки по хореографии, вокалу, домбре, гитаре, изобразительному и ювелирному искусству, игре в шахматы и тогызкумалаку, швейному делу, визажу и оригами. Здесь могут учиться не только местные дети, но и из близлежащих к Талгару сел, для которых организован бесплатный подвоз. Особое внимание уделено ребятам с особыми потребностями: в школе действует коррекционный центр.

По оценкам гостей, здесь каждый ребенок может открыть для себя мир прекрасного. Объект полностью соответствует образовательным стандартам, созданы все условия для реализации творческого потенциала учащихся.

– Наша задача – растить всесторонне и гармонично развитых ребят, которые в будущем смогут принести пользу не только себе и своей семье, но и всему обществу, – подчеркнула инициатор проекта, глава местной ассоциации ArtSportEdu Гульжан Тусибиянова. – Необходимо создать атмосферу, позволяющую раскрыть таланты детей. Уверена, каждый из них имеет уникальные способности.

Особая гордость школы – команда педагогов, среди которых мастер ювелирного искусства Серикхан Мадигалиев, художник Марат Китабов и другие квалифицированные специалисты.

– Мы несказанно рады открытию большого творческого цент­ра, где дети совмещают полезное с приятным, – сказала местная жительница Айгерим Темирбекова. – В Талгаре ощущается нехватка таких школ, многим родителям приходится возить ребят на кружки в Алматы. Надеемся, здесь они расширят кругозор, получат много новых навыков и знаний.

Гости пожелали педагогам процветания и успехов в деле воспитания подрастающего поколения. Мероприятие завершилось концертом с участием воспитанников первого набора школы, а также выставкой их художественных работ.