На рассылку о "соцпомощи по программе "Жастар" ответили в Минтруда

Информацию о назначении социальной помощи по программе «Жастар» опровергли в министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Kazpravda.kz
В мессенджерах и соцсетях распространяется ложная информация от Минтруда о якобы назначении социальной помощи для казахстанцев моложе 35 лет в рамках программы «Жастар». Для перечисления денег неизвестные предлагают позвонить по номеру телефона или перейти по ссылке.
«По линии деятельности МТСЗН не существует ни данной программы, ни такого вида социальной помощи.
Соответственно, указанный в сообщении номер или ссылка могут быть способом получения злоумышленниками личных данных пользователя. Ни в коем случае не рекомендуем переходить по ссылке либо звонить по указанному номеру во избежание столкновения с мошенниками.
Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414», – предостерегло Минтруда.