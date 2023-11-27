На рассылку о "соцпомощи по программе "Жастар" ответили в Минтруда

Информацию о назначении социальной помощи по программе «Жастар» опровергли в министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В мессенджерах и соцсетях распространяется ложная информация от Минтруда о якобы назначении социальной помощи для казахстанцев моложе 35 лет в рамках программы «Жастар». Для перечисления денег неизвестные предлагают позвонить по номеру телефона или перейти по ссылке.