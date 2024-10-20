На развязке проспекта Мангилик Ел вводят временные ограничения движения
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Водителей просят заранее планировать свой маршрут, передает Kazpravda.kz
В связи с проведением работ по строительству LRT вводится временное ограничение движения на транспортной развязке проспекта Мангилик Ел на пересечении с улицей Сыганак, сообщает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на CTS.
На перегоне 112-113 планируется провести заливку бетона на сборных коробчатых балках LRT.
В связи с этим с 23:00 часов 20 октября до 06:00 часов 21 октября вводится ограничение движения на транспортной развязке проспекта Мангилик Ел на пересечении с улицей Сыганак.
Приносим извинения за доставленные неудобства.