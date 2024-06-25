На реконструкцию крупного водопровода правительство РК выделило 3,1 млрд тенге

Правительство, Водное хозяйство, ЖКХ
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Правительство выделило более 3,1 млрд тенге из резерва на реконструкцию Нуринского группового водопровода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В рамках комплексной модернизации водохозяйственной инфраструктуры, проводимой по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, из резерва правительства выделено более 3,1 млрд тенге на реконструкцию Нуринского группового водопровода. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.

«На сегодняшний день Нуринский групповой водопровод протяженностью 337 км является безальтернативным источником водоснабжения 24 населенных пунктов Егиндыкольского, Коргалжынского и Атбасарского районов Акмолинской области. При этом срок эксплуатации магистральной сети, введенной в 1967 году, уже превышен в 2 раза. Изношенность водопровода составляет до 90%. Особенно критическая ситуация сложилась на участке, пролегающем по территории Коргалжынского и Егиндыкольского районов. Там требуется незамедлительная замена и реконструкция головных сооружений», - говорится в сообщении.

Постановление разработано во исполнение поручения премьер-министра от 14 мая 2024 года. Средства из резерва правительства будут направлены на реконструкцию Нуринского группового водопровода (1 очередь, 1 и 2 пусковой комплексы). Это предусматривает строительно-монтажные работы, технический и авторский надзор.

Напомним, в рамках исполнения поручений главы государства по долгосрочному решению вопроса водообеспечения в Казахстане ведется работа по строительству 20 новых водохранилищ, которые смогут собирать до 2,5 млрд кубометров воды. На первом этапе запланировано строительство водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Также планируется реконструкция 15 действующих водохранилищ общим объемом 1,9 млрд кубометров.

#Правительство #постановление #реконструкция #водопровод

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