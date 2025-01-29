На религиозном фестивале в давке в Индии погибли минимум 15 человек

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Многие пострадавшие посетители были госпитализированы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«По меньшей мере 15 человек скончались на данный момент. Остальные проходят лечение», — говорится в публикации Channel News Asia.

Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Телеканал NDTV, ссылаясь на слова чиновников, указал, что во время давки на фестивале несколько женщин задохнулись.