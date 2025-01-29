На религиозном фестивале в давке в Индии погибли минимум 15 человек
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Фестиваль Кумбха-мела проходил в индийском городе Праяградж
Многие пострадавшие посетители были госпитализированы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
«По меньшей мере 15 человек скончались на данный момент. Остальные проходят лечение», — говорится в публикации Channel News Asia.
Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Телеканал NDTV, ссылаясь на слова чиновников, указал, что во время давки на фестивале несколько женщин задохнулись.