В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане

Фото: t.me/UKIMET

Меры по обеспечению роста числа занятых в малом и среднем предпринимательстве (МСП) до 4,7 млн человек к 2029 году рассмотрены в Республиканском штабе по реализации предвыборной программы главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET.



По итогам 2022 года отечественный бизнес продемонстрировал положительную динамику роста по всем основным показателям:

доля МСП в экономике достигла 36% (+2,5%);

количество действующих субъектов – 1,8 млн (+ 22%);

численность занятых в МСП – 4,1 млн человек (+16%).

В разрезе областей по итогам 4-го квартала 2022 года наибольший рост количества занятых в МСП наблюдается в Алматы – 26%, Астане –15%, Туркестанской области и Шымкенте – по 16%, Кызылординской области – 14%.

При этом наименьший прирост количества занятых в МСП зафиксирован в Павлодарской – 0,3%, Северо-Казахстанской – 1% и Костанайской – 2,6% областях.

В рамках инструментов финансовой господдержки бизнеса в прошлом году было просубсидировано 24,5 тыс. проектов на общую сумму кредитов свыше 990 млрд тенге, а сумма выплаченных субсидий превысила 181 млрд тенге.

Кроме того, на реализацию новых бизнес-идей субъектам малого бизнеса и микропредпринимательства предоставлено 834 гранта на сумму свыше 3 млрд тенге.

На подведение недостающей инфраструктуры для реализации 41 проекта выделено 18,3 млрд тенге.

По исполнению поручения главы государства по созданию 100 рабочих мест на каждые 10 тыс. человек, проживающих в городах и районах, с начала года трудоустроено свыше 86 тыс. человек.

Исполнение показателя по республике составляет более 25%.

Наибольшие цифры отмечаются в городах республиканского значения, Туркестанской и Алматинской областях. В остальных регионах работа ведется в плановом режиме.

Премьер-министр подчеркнул, что перед Правительством стоит задача довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40% к 2025 году.

"Это придаст стабильности развитию экономики и внесет существенный вклад в повышение доходов населения. Хотя сегодня темпы роста по республике составляют 16%, в некоторых регионах они достигают всего 1-3%. Этому вопросу необходимо уделить самое пристальное внимание. В целом во многих развитых государствах основной вклад в экономику делает именно малый и средний бизнес. Мы должны стремиться к этому и принимать соответствующие меры", — сказал Алихан Смаилов.

В частности, нужно активно поддерживать инициативы граждан по созданию и развитию своего дела. При этом акиматы районов и городов должны обеспечить на местах достижение целевых индикаторов – 100 новых рабочих мест на 10 тыс. населения.

Еще одной стратегической задачей является подготовка специалистов для нужд экономики. В этой связи необходимо совершенствовать систему образования, направленную на реальную потребность экономики в целом и бизнеса в частности.