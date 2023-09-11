На сельской улице праздник

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Михаил Тё, Жамбылская область

В селе Ондирис Шуского района распахнул двери Дом культуры.

Фото Агадила Рысмахана

Новый социальный объект на сто посадочных мест введен в эксплуатацию в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі». Строительными работами, на которые затрачено 256,9 млн тенге, занималось ТОО «Тараз Инвест Құрылыс». На церемонию открытия собрались представители общественности и местной власти. Они осмотрели разместившиеся в здании концертный зал, библиотеку, цифровой информационный центр.

Теперь в районе действуют 47 объектов культуры. Не сек­рет, что процветание любого государства зависит от духовно-культурного уровня его граждан. Важно заниматься популяризацией культурного наследия, ведь именно посредством культуры и традиций страна становится известной международному сообществу. От имени сельчан председатель сельского совета ветеранов Тобахан Байгисиев выразил благодарность государству за заботу и внимание, за возможность развивать молодые таланты, приобщаться к культурным ценностям.

Сельчане откровенно радуются долгожданному событию, ведь теперь их жизнь в буквальном смысле заиграет новыми яркими красками. Дом культуры станет центром притяжения для жителей, в особенности тех, кто увлекается творчеством и искусством. В ДК уже открыт ряд кружков, здесь планируется проводить массовые мероприятия.

Сегодня более 500 объектов культуры в регионе, и их коли­чество с каждым годом увеличивается. В 2022-м построено четыре объекта, а на 32 действующих проведен капитальный ремонт. В текущем году из бюджета выделены средства на строительство 18 объектов культуры, 9 из них будут сданы до конца декабря.

#село #дом культуры #Ондирис

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