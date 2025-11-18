На службе согласия и единства

Общество
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

В столице состоялось расширенное заседание Научно-экспертного совета АНК, посвященное подведению итогов 30-летней деятельности ассамблеи.

Открывая заседание, замес­титель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Адми­нистрации Президента РК Марат Азильханов отметил: за 30 лет ассамблея стала важной платформой для укрепления межэтнического согласия и общественного единства. И особую роль в совершенствовании практи­ческих механизмов взаимо­действия в этой сфере играют научные исследования.

– Этот год мы начали с научного и экспертного осмысления всей 30-летней истории ассамб­леи. Провели более 50 мероприятий по всей республике в вузах, НИИ с участием членов Научно-экспертного совета и научно-экспертных групп.

Тематика охватила широкий спектр вопросов, связанных с укреплением межэтнического согласия, формированием граж­данской идентичности и главным образом ролью АНК и ее институтов в деле консолидации нации, – отметил зампред АНК.

Он также подчеркнул, что Научно-экспертный совет (НЭС) ассамблеи – это уникальный интеллектуальный центр, объе­диняющий ведущих ученых, экспертов, общественных деятелей, депутатов и представителей граж­данского общества. Всего в НЭС состоят около 300 членов. Показателями их работы становятся весомые научные и пуб­лицистические труды, особый предмет гордости составляет выпущенная первая монография по теме этнополитологии.

– Можно смело сказать, что мы сформировали полноценные кластеры подготовки этнополитологов, целую казахстанскую школу государственной этнополитики. И самое главное, для ее дальнейшего развития есть все инструменты, научная база, есть преемственность и молодое поколение, – заявил Марат Азильханов.

Он еще раз подчеркнул, что Научно-экспертный совет вовлечен во все процессы выработки решений для работы и ассамблеи, и госорганов. Вместе с тем, отметил Марат Азильханов, трансформация АНК продолжается, перед государством и обществом встают новые задачи, так что соответствующим образом меняется и научно-эксперт­ная работа.

Заместитель Председателя АНК призвал членов НЭС и НЭГ актуализировать тематику исследований и совершенствовать методы анализа и прогнозирования с учетом цифровых технологий и искусственного интеллекта. Тем более что начало уже положено: уже действует платформа креативных решений АНК, в процессе создания – цифровая платформа, что будет отражено в Концепции развития ассамблеи до 2030 года.

– Мы должны активно опираться на эти методы, двигаться в цифровом направлении. Полагаю, что совет тоже должен подхватить эту работу: исследования, бесспорно, живой процесс, но было бы правильно обработать и сохранить огромный массив накопленной информации, – уверен Марат Азильханов.

В ходе заседания также выступили ведущие представители научного и экспертного сообщества. Заведующая кафед­рой Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ им. Л. Гумилева, доктор политических наук, заместитель председателя НЭС АНК На­талья Калашникова поведала об эволюции научно-экс­пертного сопровождения АНК за три десятилетия.

Кроме того, Марат Азильханов наградил ряд граждан общественной золотой медалью «Бірлік» и благодарственными письмами АНК за весомый вклад в поддержание мира и согласия, развитие духовной культуры.

